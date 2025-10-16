Antonella Elia, incalzata sul rapporto con Enrica Bonaccorti, ha svelato gli attriti del passato: “Lei aveva un timore nei miei confronti…”.

Alcuni giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, Enrica Bonaccorti ha rivelato sui social di essere nel pieno della battaglia contro la malattia; un tumore che l’ha portata suo malgrado nell’ombra, quasi un gesto di auto-protezione in un momento difficile. Gli ospiti presenti oggi a La Volta Buona sono stati incalzati sul rapporto con l’amata conduttrice alle prese con il calvario e spicca il racconto di Antonella Elia. La showgirl si è pronunciata con lodi e complimenti per colei che in quasi l’ha ‘battezzata’ nel mondo della tv ai tempi di Non è la Rai; spiazza però una rivelazione sulla realtà del loro rapporto che pare non fosse proprio rose e fiori.

“Abbiamo fatto il primo anno di Non è la Rai insieme, una donna molto forte con una grande tempra; d’altri tempi. Non era facile fare un programma con tutte noi ragazze, era davvero bello…”. Inizia così Antonella Elia nel raccontare gli esordi al fianco di Enrica Bonaccorti, oggi alle prese con la malattia. La showgirl e conduttrice poi aggiunge un particolare in riferimento al loro rapporto. “In realtà io e lei non andavamo molto d’accordo, anche per colpa mia; pensava che io fossi in competizione con lei ma la verità era che la veneravo”.

Antonella Elia a La Volta Buona: “Gli attriti con Enrica Bonaccorti? ‘Colpa’ del mio essere…”

Antonella Elia – sempre a La Volta Buona – si è presa una sua parte di colpa, suo malgrado, in riferimento al rapporto non proprio roseo con Enrica Bonaccorti. Al contempo, si è soffermata su quanto spesso tali ruggini subentrino senza un suo reale volere ma semplicemente per un discorso di percezione. “Forse è il mio essere che genera questi attriti, non so nemmeno il perché o forse sì…”. In conclusione, Antonella Elia ha comunque sottolineato ulteriormente la grande stima che nutriva e nutre nei confronti di Enrica Bonaccorti. “L’ammiravo tantissimo perchè gestivo tutte queste ragazzine”.