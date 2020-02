Antonella Elia/ “Flirt” nella Casa con Aristide Malnati… (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia è ancora sulle spine: al Grande Fratello Vip 4 ha scoperto che il fidanzato potrebbe averla tradita con una ex, Fiore Argento. Non è chiaro se Pietro Delle Piane farà il suo ingresso nella Casa per dire la sua e giustificarsi in qualche modo, visto che appena ieri ha scelto di sottoporsi alla macchina della verità di Live – Non è la d’Urso. Anche se, subito dopo la scorsa diretta, la showgirl non ha preso bene la notizia, sembra che nei giorni successivi abbia trovato il modo di riprendersi. Non solo ha continuato la sua opera di massaggi, in alleanza con le altre donne della Casa, ma ha creato un piccolo siparietto con l’amico Aristide Malnati. Anzi, più andiamo avanti nel gioco e più la Elia si rivela una sorpresa dietro l’altra. In questi giorni ha persino dato qualche lezione di yoga a Pago. Antonella infatti si è finta gelosa dell’egittologo, a causa di un discorso fitto fitto fatto per troppo tempo con Clizia Incorvaia. “Aristide, cosa stai facendo con Clizia da solo da un’ora? È almeno un’ora che sei qui. Sono andata in sala, poi in piscina, poi di nuovo in sala. Sono rientrata…”, ha detto la showgirl, aggiungendo: “Ah, ora vai da un’altra donna…”. Il Mummy è rimasto sorpreso sulle prime, ma poi ha capito lo scherzo. “Aristide sono sorpresa”, ha dichiarato poi quando Aristide ha rivelato di offrire le sue labbra per tutte le donne della Casa. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia.

ANTONELLA ELIA “DUBITA” DI PATRICK

Antonella Elia ha il sopracciglio inarcato in direzione di un concorrente del Grande Fratello Vip 4. Paola Di Benedetto infatti ha confidato agli amici di avere delle perplessità su Patrick Pugliese, perché lo vede un po’ troppo sbarazzino e mai serio. Anche la Elia ha dei dubbi: ci sono mai dei momenti in cui il gieffino “diventa umano”? Licia Nunez invece le ha riferito di aver affrontato spesso discorsi seri con Patrick, ma non è riuscita a convincere la showgirl. Secondo quest’ultima infatti, Pugliese userebbe ad oltranza una sorta di repertorio. “Si vanta troppo e fa vedere che non si offende”, ha aggiunto, spiegando poi meglio il proprio pensiero: “Quando è nominato, fa finta che non gliene freghi niente, quando resta si vanta del fatto che è restato”. Come un fiume in piena, Antonella ha aperto i rubinetti e detto la sua fino in fondo. Ha pure ipotizzato come potrebbe reagire se un giorno si ritrovasse in nomination proprio con il concorrente, che definisce un po’ come il giullare della Casa. “Se andassi al televoto con Patrick e restasse Patrick mi avvelenerei veramente, mi offenderei a morte. Secondo me lui fa un gioco e recita un personaggio. Ci resterei malissimo”. Licia però è rimasta della sua idea, anche se ha chiesto alla showgirl di chiarire meglio quale sarebbe la strategia del gieffino: “Che fa il giullare”, ha ribadito la biondina. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia.

