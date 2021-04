Antonella Elia, foto a Pietro Delle Piane nudo a letto/ Web in delirio: “Piano…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo un lungo tira e molla, situazione nata dopo la partecipazione dei due a Temptation Island, la coppia sembra aver ritrovato il sereno. La prova sono non solo le dichiarazioni dei due in diretta televisiva ma anche video e foto postate sui rispettivi profili Instagram. Proprio nelle ultime ore, una nuova foto ha letteralmente scatenato il web.

La foto, scattata proprio da Antonella Elia, ritrae Pietro a letto, presumibilmente nudo sotto le lenzuola. Delle Piane, nella didascalia che accompagna la foto, ha citato la compagna come sua fotografa. I fan si sono allora scatenati, commentando la foto con frasi come “Siete stupendi”, e ancora “Andataci piano col miele tu e Antonella!” ricordando un dono fatto da Pietro alla Elia ai tempi del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: crisi superata!

Crisi superata per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. D’altronde, in un’ospitata di qualche tempo fa a Live non è la D’Urso, la Elia ha ammesso: “Non mi importa se Pietro mi ha tradita o meno”. Per poi spiegare: “Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo”. Ed entrando nel dettaglio, ha infine chiarito: “Io sono una donna e non una santa, a me gli uomini fedeli annoiano molto. Io credo alla sua fedeltà ma anche se fosse infedele, ‘sti cavoli. Non sono più una signorina, sono una donna in piena maturità, il periodo dell’adolescenza dove cercavo il fidanzatino tipo Tempo delle mele è passato”.

