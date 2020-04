Antonella Elia/ Guerra a Antonio Zequila ma si “tiene buono” Patrick Pugliese (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia sta facendo una riflessione sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni, come ha rivelato a Paola Di Benedetto. Il tutto dovuto ad un sogno particolarmente strano che ha fatto alcune notti fa, quando ha sognato di essere ricoperta di fango nero. “Cercavo di nascondermi”, ha aggiunto, “ma mi guardavano con ribrezzo tutti. Poi mi ricordo di essere arrivata in un punto con dei vetri rotti, dove c’era il mio cane ed ero spaventata che si facesse male. Quindi lo tenevo stretto a me su una poltrona che si muoveva”. Su invito della modella, la Elia ha riflettuto sul significato nascosto di questo sogno. Solo che la showgirl non ha ancora compreso che cosa voglia dire. “Non ho mai capito“, ha rivelato, “sono due volte in tre mesi che sogno il mio cane, come se lo dovessi salvare. Il nero che mi copre forse è perchè mi vergogno di me stessa”. L’ex Madre Natura invece ha ipotizzato che il fatto di volersi nascondere sia legato alla volontà di Antonella di mettersi a nudo, grazie alla sua partecipazione al reality. Intanto Licia Nunez è sempre più convinta che la showgirl continui ad avere del rancore nei suoi confronti. Nei giorni scorsi Mediaset ha promosso un momento di silenzio per le vittime del Coronavirus e anche la casa ne ha approfittato per raccogliersi. Antonio Zequila ha tentato di promuovere un segno di pace fra le due, ma l’attrice si è tirata indietro per una questione di coerenza. Poi ha rivelato a Teresanna Pugliese e a Zequila di essere convinta che la showgirl stia aizzando Sossio aruta contro di lei. “Ieri deridevano anche la sottoscritta”, ha sottolineato, “ma io volo alto, volo molto alto […] Nel mio caso, ti ribadisco che la persona, Sossio, presa singolarmente non fa nulla, ma viene aizzato da Antonella e da altri. Perchè lui preso singolarmente non prende questa iniziativa. Ora, nel mio caso”. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez.

Antonella Elia, Grande Fratello Vip 2020: cosa accade con Zequila?

Antonella Elia non avrebbe sepolto alcuna ascia di guerra al Grande Fratello Vip 4. Anche se in questi giorni l’abbiamo vista abbracciare Antonio Zequila, su invito di quest’ultimo, la showgirl continua a mantenere le distanze da alcuni concorrenti della Casa. Anche dall’attore, come ha rivelato quella stessa notte a Paola Di Benedetto. Secondo Licia Nunez invece la showgirl non avrebbe mai abbandonato l’idea di lanciarle qualche frecciatina laddove possibile, mentre Patrick Pugliese ha una visione del tutto diversa della trasformazione della Elia. “In questi giorni è la prima volta che penso che non sia gentile in modo strumentale”, ha dichiarato, “non è migliorato il suo comportamento, è solo una cordialità diversa. Forse anche dopo aver visto le sue fragilità in puntata”. L’attrice però è convinta che Antonella le impedisca persino di interagire con Sossio Aruta, riempiendogli la testa di cose sul suo conto. “Quando in realtà ho sempre avuto un senso di protezione verso di lei”, ha aggiunto, “vederla cambiare mi ha fatto capire che l’amicizia che palesava era finta“. Di contro la Elia ha ancora il dente avvelenato nei confronti di Antonio Zequila, soprattutto dopo che l’attore ha cercato di obbligare tutti a seguire le sue direttive per la soap. Una richiesta della produzione che il napoletano ha preso molto a cuore, finendo però per indispettire i compagni. Nelle ore successive, Antonio è arrivato in cucina e ha utilizzato una parte della frutta messa da parte per i dolci di Paolo Ciavarro, decidendo di realizzare una macedonia per l’intero gruppo. “Senza chiedere nulla”, ha detto Antonella, “se io le fragole le volessi mangiare a colazione con lo yogurt?”. Paola Di Benedetto, nonostante le occhiate significative all’amica, ha preferito non dire nulla. La showgirl però è ritornata sul discorso: “Stamattina presto puliva il bagno. Deve far vedere che fa le cose”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA