Antonella Elia ha un futuro in tv?/ Il pubblico: “dopo le liti al GF VIP 4…”

Antonella Elia ha un futuro in tv dopo il Grande Fratello Vip 2020? A porsi questa domanda è una telespettatrice del reality show di Canale 5 che ha espresso la sua titubanza all’interno della rubrica “La Posta di Alessandro Cecchi Paone” in uscita sul settimanale Nuovo Tv. Inutile negarlo la Elia è stata una delle concorrenti più criticate della quarta edizione vip del Grande Fratello, il primo condotto da Alfonso Signorini. Se il padrone di casa ha dimostrato di essere sempre comprensivo e accondiscendente verso i comportamenti della conduttrice, non è stato lo stesso da parte del pubblico che sui social (e non solo) ha sempre espresso il suo dissenso nei confronti della ex valletta di Mike Bongiorno. In particolare nella rubrica “La Posta di Alessandro Cecchi Paone” sul settimanale Nuovo Tv ha visto Maria da Roma, una telespettatrice del GF VIP 4, a domandarsi quale sarà il futuro di alcuni concorrenti di questa edizione. “Tra liti e pianti visti nelle settimane scorse, pensano che il pubblico possa provare piacere a trovarsele ancora davanti in qualche altro programma?” ha chiesto la telespettatrice immaginando il futuro non solo della Elia, ma anche di altri concorrenti come Salvo Veneziano o Clizia Incorvaia costretti ad abbandonare la casa per dei comportamenti giudicati inqualificabili dal grande occhio del GF.

Alessandro Cecchi Paone sul Grande Fratello Vip 4 e Antonella Elia La riflessione di Maria da Roma, telespettatrice del Grande Fratello Vip, ha spinto lo stesso Alessandro Cecchi Paone a fare un’attenta analisi su quelle che possono essere le conseguenze legate alla partecipazione in uno show televisivo del calibro del Grande Fratello Vip. Il divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo, nonché ex concorrente del GF VIP 3, non si è tirato indietro nel commentare come l’esperienza all’interno della casa possa anche influire sul futuro dei singoli partecipanti. In particolare Cecchi Paone ha precisato come in passato la separazione tra personaggio famoso e non fosse ben marcata. Una differenza che spingeva molti dei concorrenti non famosi a farsi notare proprio per attirare l’attenzione in cambio di una possibilità nel mondo dello spettacolo. In realtà c’è anche chi è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare senza per forza farsi portavoce di polemiche, basti pensare a Luca Argentero oppure ad Eleonora Daniele, ma su una cosa Cecchi Paone non ha alcun dubbio: “i reality possono produrre grandi benefici a chi li fa, ma anche danni incalcolabili e dagli effetti duraturi”. Infine il giornalista ha commentato come la versione vip sia stata cambiata in peggio da quando i personaggi noti vengono mescolati con personaggi sconosciuti dicendo: “oramai non si capisce più niente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA