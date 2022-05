ANTONELLA ELIA/ “A costo di morire dico sempre la verità: detesto chi mente!”

Antonella Elia parla d’amore e non solo

Antonella Elia ha parlato anche d’amore a Da noi a ruota libera: “In amore mi hanno detto spesso che rompo, che sono isterica, matta, instabile, che mi annoio subito: me ne hanno detto di tutti i colori”. Parlando del bacio ha spiegato che è un apostrofo rosa tra le parole “sopportami”. Per far durare un rapporto, a suo dire, è meglio che il partner non sappia mai “come sono finite le precedenti relazioni o te lo rinfacceranno sempre!”. In un ménage, le bugie “hanno sempre un prezzo, io detesto chi mente, non mento mai! A costo di morire dico sempre la verità e detesto chi mente”. E se una sconosciuta taggasse il suo compagno sui social? “Faccio finta di nulla e raccolto informazioni”, ha replicato. L’amore per lei è “uno show musicale”.

Antonella ha ammesso di avere molta paura di cantare e per questo ha sostenuto una sorta di sfida musicale con un’altra ospite, Roberta Capua. “Lei sapeva tutti i balletti!”, ha commentato la Capua. A vincere è stata proprio Antonella. (Agg. di Emanuela Longo)

Antonella Elia e la sua esperienza in America

Antonella Elia ha ammesso di essere partita per Hollywood dove voleva diventare una star: “Sono andata a studiare recitazione a Los Angeles”, ha spiegato. “Ho preso anche la green card”, ha svelato, ma nonostante questo è tornata a causa di una relazione molto problematica con un uomo “ho iniziato a soffrire la solitudine. Poi quando ci siamo lasciati – lui era bipolare – ha iniziato a perseguitarmi creando in me un senso di solitudine profonda”. Per questo è tornata in Italia anche se si è sentita così liberata di questo uomo “ossessivo”. Un racconto inedito di cui Antonella ha ammesso di non aver mai parlato, svelando anche del suo coinvolgimento in Scientology. “Mi hanno obbligato a fare i corsi lì per modificare il mio carattere”, ha svelato. Fortunatamente arrivò l’Isola dei Famosi e fece ritorno in Italia.

La sua naturalezza la rende molto appetibile per un certo tipo di programmi. La diplomazia non fa parte del suo carattere? “Sono così, non sono in grado di programmare le cose che sto per dire o che sarebbe politicamente corretto dire. Io la vivo come una lacuna ma non sono in grado di gestire le mie emozioni perché mi sovrastano. Sono vittima di me stessa”. (agg. di Emanuela Longo)

Antonella Elia ed il desiderio di maternità

Antonella Elia, eterna ragazza per eccellenza, si è raccontata questo pomeriggio ospite di Da noi a ruota libera: “Ci si nasce con il complesso di Peter Pan. La serietà arriverà forse, un giorno. E se non dovesse arrivare? Sti cavoli!”, ha esordito. L’intervista, ha ammesso, è qualcosa che la mette estremamente a disagio. “Mi manca un figlio, mi manca la maternità, la realizzazione completa come donna”, ha ammesso. La Elia ha ammesso di aver provato ad averne “ma l’ho perso subito e poi non c’è stato più occasione perché sono stata lasciata, la vita è andata avanti e non ho più incontrato l’uomo adatto”. Antonella ha spiegato di avere avuto il desiderio di maternità troppo tardi. Come bambina si è detta “un po’ introversa e solitaria, ero timida e impacciata”.

Da bambina ha spiegato di aver sempre guardato i musical: “Pensavo che la vita più bella fosse quella di cantare, ballare e recitare” e quello è stato di fatto il suo imprinting. Numerose le sue gaffe: “sono naturali, mai studiate, giuro! E faccio anche gaffe tremende”, ha ammesso. Quando ha lavorato con Raimondo Vianello, cosa le piaceva di lei? “Per lui era naturale usare le mie gaffe per far ridere le persone, lui è stato geniale con me. Ha creato un personaggio che faceva davvero ridere”. In merito a Mike Bongiorno: “Io lo amo e lo adoro, è stato con me affettuosissimo. So che tutti sono legati al nostro litigio ma lui si arrabbiava come con una figlia, era scorbutico ma dopo 10 minuti mi abbracciava e mi baciava”. (agg. di Emanuela Longo)

Antonella Elia sarà ospite a Da Noi a Ruota Libera

Antonella Elia sarà ospite Da noi a Ruota Libera, nella sua ultima apparizione sugli schermi ha parlato dei motivi per i quali la sua partecipazione al GF Vip è stata cancellata.

Antonella Elia nel 2021 è stata ospite del noto programma televisivo, in quell’occasione parlò della sua esperienza al Grande Fratello Vip, la polemica scoppiata con Samantha De Grenet, accadde quando la conduttrice italiana definì “grassa” la concorrente della casa, nonostante la donna sapesse che l’aumento di peso era stato causato da alcuni problemi di salute.

Per Antonella Elia la polemica nacque e si alimentò con le chiacchiere dei giudici e degli opinionisti, i quali mettendo in circolazione una versione diversa da quella accaduta, avevano l’unico scopo di “farla fuori” dal Grande Fratello. Antonella Elia ha dovuto passare tutta la sua adolescenza con i suoi nonni, proprio perchè aveva perso sua madre quando aveva 1 anno, per poi perdere suo padre nel 1979 in un incidente stradale. Nonostante queste tragedie, la showgirl e conduttrice italiana proseguì i suoi studi, per poi trasferirsi a Roma per conquistare il mondo dello spettacolo.

Antonella Elia e il suo dramma

Antonella Elia durante l’intervista avuta a Le Iene, ha svelato alcuni particolari piccanti avuti con il suo compagno. L’inviato Stafano Corti ha sottoposto alcune domande a quattro coppie famose, nell’ultima puntata dello show su Italia1 sono stati intervistati Antonella Elia e il suo compagno Pietro, la showgirl rispondendo a tutte le domande dell’inviato, ha svelato di stare con il suo compagno da circa 3 anni. Quando si è parlato di “drammi sessuali” la shogirl ha dichiarato: “Semplicemente non ho orgasmi, sono rarissimi Pietro. Non tocchiamo questo tasto”. La showgirl parlando del suo compagno Pietro delle Piane ha dichiarato di avere un orgasmo una volta ogni 3 mesi, ribadendo di non voler toccare questo tasto così delicato.

Nonostante questo la showgirl ha parlato in televisione anche dell’intervento subito nel 2016, la conduttrice dichiarò di aver affrontato un tumore al seno. L’operazione le asportò un quadrante al seno di 4cm, dichiarando: “Sono stata squartata, una mutilazione che mi ha segnato per sempre, che mi ha colpito nella mia femminilità”. In molte occasioni la presentatrice ha posto l’attenzione sulla prevenzione e sul ruolo fondamentale di saper riconoscere i campanelli d’allarme soprattutto quando si trovano in una fase iniziale.











