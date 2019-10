ANTONELLA ELIA/ Il futuro tra Chiambretti e il GF Vip (Domenica Live)

Antonella Elia potrebbe rivelare presto grandi sorprese, com’è emerso grazie ad alcune voci di corridoio nell’ultimo mese. Oggi, 13 ottobre 2019, si racconterà a tutto tondo a Domenica Live e forse rivelerà anche quali progetti ha in cantiere. Secondo Blogo, non è escluso che la rinascita dell’ex valletta di Mike Bongiorno sia legata a una presenza fissa nel programma di Piero Chiambretti, La repubblica delle donne. Le indiscrezioni parlano anche della possibilità che vada a sostituire Annalisa Chirico, unendosi al cast di donne già presenti nello show, fra cui Iva Zanicchi e Lory Del Santo. Tempo fa invece si parlava della possibilità che Antonella finisse invece in una Casa rinomata, quella del Grande Fratello Vip. Si tratta solo di voci, ma il ritorno dell’Elia sul piccolo schermo è più che evidente e non è escluso che presto verranno lanciate notizie bomba sulla nuova pagina della sua carriera.

ANTONELLA ELIA, IL FUTURO TRA CHIAMBRETTI E IL GF VOP

Intanto la showgirl ha incontrato un nuovo amico, Edoardo. “Un mio grande amico”, specifica su Instagram, “ti piace farti grattare la fronte”, aggiunge mostrando l’asinello. La rinascita di Antonella Elia è appena iniziata e all’orizzonte ci sono diversi possibili scenari tutti da valutare. Le voci di corridoio non mancano da tempo su quale sarà il ruolo che la showgirl rivestirà in Mediaset, su cui per ora grava l’assoluto silenzio. Forse il salotto di Barbara d’Urso servirà per fare chiarezza su tutto ciò che avverrà nei prossimi mesi, dalla possibilità del suo ingresso a La Repubblica delle donne, fino a quello nella Casa del GF Vip.

LE PARTECIPAZIONI AI REALITY DI ANTONELLA ELIA

Secondo BitchyF la Antonella Elia sarebbe una delle concorrenti ufficiali del reality: non stupirebbe, dato il suo passato trascorso a Pechino Express, Tale e Quale Show e per ben due volte all’Isola dei famosi, portandosi tra l’altro a casa una vittoria. Per la Casa più spiata d’Italia ci sarà comunque un bel po’ di tempo da attendere, visto che il programma di Canale 5, sottolinea Blogo, è stato rimandato fino all’anno prossimo, prima a gennaio e forse ora a inizio febbraio. Ed è proprio per questo che sono circolate ulteriori voci sul fatto che Antonella possa fare dietrofront sulla possibilità di partecipare al reality. Un accordo già firmato che ora potrebbe spingerla ad annullare tutto.



