Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno rimandato di nuovo il loro matrimonio. Da anni, ormai, i due parlano delle loro nozze e, lo scorso 14 aprile, durante una puntata di BellaMa’, lui ha fatto la proposta in diretta davanti a Pierluigi Diaco e al pubblico. Successivamente, a giugno, ospite nel programma Storie di Donne Al Bivio, Antonella ha confermato che avrebbe sposato il fidanzato a Cortina a San Silvestro. Inoltre, aveva dichiarato di essere follemente innamorata di Pietro, tanto da essere l’unico uomo che le ha fatto pensare davvero a una famiglia. Tuttavia, a distanza di pochi mesi, i piani sarebbero cambiati nuovamente.

Ieri, 10 settembre, Antonella è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona dove ha svelato che le nozze non avverranno neanche quest’anno. Il motivo? La showgirl deve ancora terminare i lavori della sua casa e, per questo, vuole aspettare che sia tutto in ordine prima di organizzare la cerimonia. “Ora sto facendo il giardino e quando sarà finito il giardino faremo le nozze a Cortina e viaggio di nozze in Polinesia”, ha spiegato l’ex vippona.

Antonella Elia si commuove a La Volta Buona: ecco perché

Poco dopo, però, Antonella Elia ha allarmato gli spettatori scoppiando improvvisamente a piangere. Durante la diretta de La Volta Buona, infatti, è partita la canzone “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, che ha subito portato la showgirl alle lacrime. Tuttavia, non si trattava di lacrime di tristezza, bensì di gioia proprio per il grande amore che prova per il compagno Pietro Delle Piane: “Sono patetica, ma Pietro è dentro la mia anima. A parte le difficoltà di riuscire a sposarsi, lui per me è un sogno bellissimo”.