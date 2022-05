Antonella Elia, incidente padre/ “E’ stato terribile, sua moglie rimasta sotto choc”

Antonella Elia, la morte del padre un trauma indelebile

Antonella Elia ha vissuto sulla propria pelle delle esperienze molto dolorose nel corso della sua vita. In particolar modo, la showgirl, ha dovuto fare i conti con la scomparsa della madre quando aveva 1 anno e mezzo e con la morte del padre quando era adolescente, a causa di un terribile incidente. “Rimasero coinvolti anche Paolo Barison e l’allenatore Nicola Radice. Dopo la sua morte venni affidata a Paola (compagna del padre, ndr)”, aveva raccontato Antonella Elia in una toccante intervista a Il Corriere della Sera.

Se non fosse morto il padre, riconosce Antonella, di certo non avrebbe intrapreso la carriera nel mondo della televisione. “Mai, glielo garantisco al 100 per 100. Per farle un esempio: io volevo frequentare il liceo artistico e poi entrare all’Accademia Albertina, la pittura credo sia la mia vera passione, lui mi costrinse a iscrivermi al classico. Figuriamoci cosa avrebbe detto vedendomi fare la modella o l’attrice, non me lo avrebbe mai permesso”.

Antonella Elia: “L’incidente di mio padre è stato terribile”

Anche durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP, Antonella Elia aveva affrontato l’argomento. L’incidente del padre resta, anche ad anni di distanza, uno degli eventi più terribili della sua esistenza. Ma non solo della sua: “Mio padre è morto quando avevo 14 anni in un incidente stradale. Lei era la seconda moglie ed era in macchina con lui. È stato un incidente terribile, lei è rimasta scioccata”, le parole di Antonella Elia. “Ogni volta che ci vedevamo litigavamo e lei aveva dei problemi al cuore. Negli ultimi due anni non ci sentivamo neanche al telefono. L’avevo sentito poco prima di entrare nella casa”.

