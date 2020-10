Antonella Elia: “La mia seconda mamma partì e mi ammalai”/ Piange al GF: “Sono morta”

Si commuove Antonella Elia quando al Grande Fratello Vip si parla del rapporto madre-figlia. Guenda Goria e Maria Teresa Ruta discutono proprio del loro complicato rapporto e, dallo studio, la Elia decide di intervenire, ammettendo di aver vissuto lei stessa una situazione molto simile e altrettanto dolorosa. “La mia seconda mamma, quando avevo 17 anni, è andata via un paio di mesi perché credo fosse andata in India a inseguire un suo sogno, – ha esordito Antonella, per poi aggiungere – ma io in quei due mesi sono morta, mi sono sentita così sola, così disperata.” Antonella non riesce a trattenere le lacrime mentre ricorda il rapporto con la sua seconda mamma.

Antonella Elia, toccante racconto al Grande Fratello Vip

Il racconto di Antonella Elia si fa ancora più toccante quando l’opinionista del Grande Fratello Vip racconta: “Mi sono anche ammalata, non riuscivo ad alzarmi dal letto… Per cui secondo me essere lasciati soli a 17 anni… è stato terribile essere sola!” Parole che commuovono anche Guenda e Maria Teresa che la seguono dalla Casa del Grande Fratello Vip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA