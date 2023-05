Antonella Elia: la morte di entrambi i genitori/ “Ho vissuto il lutto dell’abbandono”

Antonella Elia e la morte dei genitori: la difficile infanzia

Antonella Elia ha lavorato nel mondo televisivo per circa 30 anni, diventando uno dei volti più amati e apprezzati dello spettacolo. La sua carriera ha preso il volo da Non è la Rai, per poi passare da vari programmi iconici quali: La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, Pressing e La ruota della fortuna. La sua vita, però, è stata segnata da un’infanzia molto dolorosa a causa della prematura morte di entrambi i genitori.

A pochi mesi dalla sua nascita, Antonella Elia perde la mamma: “Mia mamma morì a causa di una leucemia fulminante, morì in quindici giorni. Di lei ho i ricordi dalle foto, perché ero troppo piccola. Mi sentivo diversa dalle altre bambine perché non avevo la mamma. Mi vergognavo” ricorda la showgirl ad Oggi è un altro giorno. E ancora: “Ho vissuto l’abbandono, il lutto dell’abbandono. Secondo me è una cosa che ti segna geneticamente, nel senso che le mie cellule sono abituate a perdere tutto ciò che amano”.

Antonella Elia e la scomparsa del padre in un incidente

Antonella Elia, dietro il suo solare sorriso, nasconde una verità dolorosa e intima: la scomparsa prematura della mamma e del papà Enrico. Quest’ultimo è rimasto vittima di un incidente quando la showgirl aveva solo 14 anni: “Il mio passato è triste, è qualcosa che vorrei dimenticare; pieno com’è di cose che mi hanno segnata. Non credo sia giusto che io le racconti, meno che meno per fare pena…” svela a Verissimo.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Antonella Elia ha raccontato il rapporto con il padre: “Era un uomo severissimo, non so se il fatto che non ci fosse mamma lo condizionasse in questo senso… Non voleva assolutamente che frequentassi dei maschi; provai ad andare ai boy scout ma mi tirò via anche da lì”.

