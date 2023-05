Antonella Elia: “L’aborto? Mi sono pentita”/ “Avevo una vita dentro di me…”

Antonella Elia e la mancanza di un figlio

Antonella Elia, sempre sorridente e positiva, ha attraversato tanti momenti difficili della propria vita. Quando era solo una bambina ha perso prematuramente la mamma e a 15 anni perse anche il padre, rimasto coinvolto in un incidente. Cresciuta con Paola, la donna che il padre aveva sposato quando lei aveva nove anni, Antonella Elia ha sentito la mancanza di una grande e solida famiglia. “Le mie zie quando mio padre è morto sono sparite nel nulla” – ha raccontato ai microfoni de La Verità. “Non ho mai veramente vissuto in una vera famiglia. Sono rimasta sola come un cane randagio perchè nessuno dei parenti che sicuramente ho mi ha più cercato”, ha aggiunto.

Antonella Clerici piange in diretta per l'Emilia Romagna/ "Dolore pazzesco..."

Antonella Elia che non si è mai sposata e che ancora oggi teme il matrimonio, pur sentendo forte il desiderio di famiglia, non ha mai avuto un figlio e, ripercorrendo quella che è stata finora la sua vita, ammette di essersi pentita di aver abortito.

Antonella Elia e L’aborto: “Me ne sono pentita”

Antonella Elia, come ha dichiarato ai microfoni di Oggi è un altro giorno, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de La Verità, ha ribadito di essersi pentita di aver abortito. “Perchè?”, ha chiesto il giornalista. “Avevo un essere vivente, un embrione dentro di me. Era una vita a cui non ho dato modo di esistere. Una vita che era parte di me, un essere a cui avrei fatto da madre”, ha risposto la showgirl.

Antonella Clerici "nessuno voleva fare Sanremo con me"/ Il motivo? "Sapevo di sugo"

Nonostante le sofferenze vissuta, oggi, la Elia sfoggia sempre il suo sorriso perchè “provo a trasmettere gioia, a mettere in evidenza la felicità che è dentro di me assieme al dolore che, però, non mi piace raccontare perché mi fa sentire patetica. A volte capita che riveli anche le mie tristezze, ma solo in qualche intervista”.

LEGGI ANCHE:

Antonella Clerici: "Flirt con Giletti? C'è stata una simpatia"/ "Manda messaggi a tutte, è vero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA