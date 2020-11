Antonella Elia, lite con Alba Parietti al GF Vip/ “Hai una certa età, tra i 60 e 70”

Si scatena un vero e proprio catfight al Grande Fratello Vip quando in diretta fa il suo ingresso in studio Alba Parietti. A stuzzicarla c’è ovviamente lei, Antonella Elia. Tra le due c’è già stato un botta e risposta a distanza per alcuni commenti fatti dall’opinionista di Francesco Oppini mai risolto. La guerra continua oggi quando la Elia fa un’annotazione alla Parietti: “Ma hai il quaderno in mano perché la memoria ti difetta? Ad una certa la memoria se ne va…” punge. La Parietti replica: “Tu sei una donna di una certa età, io sono una donna di un’età certa! Una donna capace di dire la sua età è una donna capace di dire tutto!” I toni si accendono quando la Elia dice: “Tu hai dato fuoco all’anagrafe del tuo paese per non far sapere la tua età, quindi veramente non si può capire che età lei abbia! Ne ha tra i 60 e i 70”.

Lite tra Alba Parietti e Antonella Elia: “Fai la paladina delle donne, poi…”

“Tu fai la paladina delle donne poi…” nota allora Alba Parietti. Antonella però nega di esserlo: “Non faccio la paladina delle donne, a me le donne o piacciono come Guenda (Goria, ndr) o non piacciono come Matilde (Brandi, ndr). Alba ha sicuramente un fascino e un eloquio straordinario…” Qui la mamma di Francesco Oppini la chiude con una risposta molto pungente: “Al contrario di te che non hai un eloquio altrettanto straordinario perché usi delle parole che una persona non dovrebbe usare, tipo ‘viscido’, ‘gatta in calore’…”



© RIPRODUZIONE RISERVATA