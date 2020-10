Antonella Elia, lite con Enock al GF Vip: “Hai stufato”/ “Comodino senza cervello..”

Lite di fuoco al Grande Fratello Vip 2020 tra Antonella Elia ed Enock Barwuah. Tutto è accaduto quando il fratello di Mario Balotelli si è presentato in confessionale per fare la sua nomination. Come la maggior parte dei componenti della stanza arancione come Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, anche Enock ha nominato Guenda facendo letteralmente infuriare Antonella Elia che non nasconde la propria simpatia per Guenda Goria. Convinta che nella casa ci sia un gruppo molto unito e che ha messo nel mirino la figlia di Maria Teresa Ruta, l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 ha sbroccato attaccando pubblicamente Enock senza mezzi termini. Un botta e risposta durissimo che ha portato la Elia ad attaccare Enock che non ha nascosto la propria amarezza per le critiche dall’opinionista.

ANTONELLA ELIA ATTACCA ENOCK: “SEI UN COMODINO SENZA CERVELLO, FAI QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI”

Antonella Elia sta rispettando totalmente il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 2020. Dopo una partenza in sordina, puntata dopo puntata, la Elia sta tirando fuori tutto ciò che pensa e, nel corso della puntata serale con Alfonso Signorini, trasmessa il 16 ottobre, ha criticato apertamente l’atteggiamento di Enock. «Che noia, tu non hai cervello fai solo quello che dicono gli altri. Io non ti conosco ma ti guardo e mi sembra veramente tu sia pilotato», ha detto la Elia. «Non ti puoi permettere – ha risposto Enock – tu non mi conosci!». Il botta e risposta tra Elia ed Enock ha spinto Mario Balotelli ad intervenire attraverso un tweet. «Antonella fai la brava» ha cinguettato Balotelli.





