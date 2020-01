Antonella Elia/ Malgioglio:”se continua così si rovina”. Tra liti e quel balletto “hot” con Zequila

Antonella Elia è sempre sulla cresta dell’onda, nel bene e nel male. I fan del GF Vip 4 la amano, i colleghi dello spettacolo invece la guardano con sospetto. Ospite come sempre di CR4 – La Repubblica delle Donne, Cristiano Malgioglio ha voluto mandare un messaggio alla showgirl: “Lei è un gioiello, una persona stupenda, il Grande Fratello la potrebbe fare rinascere ancora di più. Ma se lei continua in questo modo, la può completamente distruggere. I reality o ti lanciano alla grande o è completamente la fine”. Il paroliere italiano si chiede in particolare come mai Antonellina non riesca ad andare d’accordo con le donne, soprattutto alla luce degli scontri accesi di cui si è resa protagonista. “Non si dovrebbero fare”, dice zia Malgy. Come reagirà la Elia, nel sentire queste raccomandazioni? Intanto anche nella Casa qualcuno si interroga sulla showgirl e in particolare sul suo rapporto con Fernanda Lessa. “Tra loro due quanto c’è di vero e quanto c’è di strategia?”, si è chiesta Barbara Alberti, parlando con Aristide Malnati. Un bel colpo di coda se si pensa che la scrittrice e Antonella hanno legato subito, fin dai primi giorni: a quanto pare la Alberti la guarda però con aria sospettosa.

ANTONELLA ELIA ED IL BALLO CON ANTONIO ZEQUILA

Anche Antonella Elia è finita nel mirino di un altro concorrente del Grande Fratello Vip 4. Si parla di Antonio Zequila, il provocatore della Casa, che dopo aver diretto le sue attenzioni verso altre coinquiline, ha deciso di concentrarsi anche sulla showgirl. Rinchiusi nelle camere da letto, Er Mutanda e Antonella hanno subito dato spettacolo, lanciandosi in un balletto sexy e movimenti audaci che hanno entusiasmato il pubblico presente. Tutti tranne Paolo Ciavarro, che ha preferito rinchiudersi in bagno per non assistere alla scenetta. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Antonio Zequila. Per ora Antonella ha preferito invece allontanarsi dalle liti sulla spesa che hanno colpito la Casa. Sarà fra le prossime a cadere? Anche se il cibo non manca, qualcuno dei concorrenti sembra mangiare qualcosa di più degli altri e molti hanno perso la pazienza. Per ora la showgirl sembra in osservazione, ma visto che non ha mai avuto i peli sulla lingua, potrebbe presto dire la sua anche su questo argomento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA