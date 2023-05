Antonella Elia: “Matrimonio con Pietro Delle Piane? Non credo”/ “Ho paura…”

Antonella Elia e il matrimonio con Pietro Delle Piane

Antonella Elia si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Verità e tra i tanti argomenti non poteva mancare l’amore. Dopo aver superato una crisi importante, la Elia è tornata con il fidanzato Pietro Delle Piane con cui, oggi, procede tutto a gonfie vele al punto che, secondo qualche indiscrezione, la coppia dovrebbe convolare presto a giuste nozze. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo perchè Antonella Elia ammette di non aver ancora preparato nulla escludendo di poter pronunciare il fatidico sì entro il 2023.

Alla domande diretta del giornalista che le chiede se stia per sposarsi, così, la Elia risponde così: “Non credo perchè purtroppo ho paura. Per me il matrimonio è un vincolo sacro. Lo so che va di moda che se non funziona si divorzia, ma onestamente, io mi sposerei in chiesa e non posso considerare questa ipotesi. Se lo faccio dev’essere per tutta la vita”.

Antonella Elia: “Devo essere certa che Pietro sia il compagno della vita”

Antonella Elia vorrebbe sposarsi e pronunciare il fatidico sì ma di avere qualche dubbio. “Pietro potrebbe essere il compagno della vita, ma dovrei esserne certa”, dice. “Quattro anni di fidanzamento, forse, non sono sufficienti per fare una scelta definitiva come il matrimonio”, dice ancora.

La coppia, per ora, si gode la convivenza, ma la Elia aggiunge di volersi tenere “stretto questo legame così saldo. Anche mia mamma e mio papà ci hanno messo otto anni prima di sposarsi. Pensi il caso: si sposano, nasco io e dopo un anno e mezzo lei muore”, dice ricordando la mamma che ha perso da giovanissima. Tornando al matrimonio con Pietro, la Elia esclude di potersi sposare entro il 2023 perchè “non ho organizzato nulla”.

