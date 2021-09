Antonella Elia/ “Mi hanno fatta fuori dal Grande Fratello”, il riscatto a Scherzi a Parte?

Antonella Elia è tra le prime vittime della nuova edizione di Scherzi a Parte, lo storico programma di Canale 5 condotto quest’anno da Enrico Papi con la partecipazione di Carolina Stramare. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata protagonista di uno scherzo davvero imperdibile trasmesso in esclusiva durante la prima puntata dello show. Intanto in questi giorni la Elia ha condiviso con i fan sui social una sua grande paura: il dentista. “Veramente ho l’ansia che mi divora” – ha detto la conduttrice in alcune Instagram Stories che ha posto anche una domanda ai suoi follower – “ma voi avete paura del dentista? Io da pazzi anche perchè oggi mi devo fare una cosa ai canali. Per cui ho una gran paura”. Tanta paura per la Elia che non ha mai amato il dentista visto che ha ammesso: “secondo me non c’è nulla di più terrorizzante che farsi mettere le mani con i ferri nella bocca”.

Come è andato l’appuntamento dal dentista di Antonella Elia? A rassicurata i tantissimi follower e fan ci ha pensato proprio l’ex opinionista del GF VIP che in un’altra instagram Stories ha detto: “meno male che c’è questo panorama pazzesco. Bello wow. Già una volta avevo fatto questa inquadratura, devo dire bellissimo. Almeno quando vengo dal mio dentista sono felice perchè è bello stare qui”. Dopo l’addio al GF VIP, c’è ancora tanta incertezza sul futuro dell’Elia in tv.

Antonella Elia ha fatto molto discutere lo scorso anno come opinionista del Grande Fratello Vip. La conduttrice, infatti, ha avuto diversi scontri – confronti con i concorrenti della casa. Su tutti quello scoppiato con Samantha De Grenet che ha generato una serie di polemiche che hanno spinto lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini a richiedere le scuse in diretta della Elia. Intervistata dalla Fagnani però la Elia non si è data per pentita per quanto successo anzi ha sottolineato: “felicissima di averlo fatto. Non mi sono pentita. Io passo la vita a guardarmi e a dire oddio sono ingrassata. Io e le mie amiche ci facciamo body shaming dal mattino alla sera”.

Non solo per Antonella Elia tutto quello che è successo nella casa è stato orchestrato proprio per farla fuori dal programma. “Ritengo che siano state dette certe cose, dopo attenta riflessione, per farmi fuori dal Grande Fratello. E’ quello che penso” – ha precisato la Elia che ricordiamo ha etichettato Samantha De Grenet come “la regina del gorgonzola”. Una frase che, stando a quanto detto dalla Elia, non è sua: “la cosa mi è stata suggerita. Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia, ero talmente incavolata che non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita. Anzi mi è stato detto: digliela!”. Ma non è dato sapere da chi…



