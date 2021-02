Antonella Elia “Mi hanno squartato per il cancro al seno”/ “Asportato un quadrante..”

Oggi Antonella Elia sarà a Verissimo per dire la sua su quella che è ormai una notizia di dominio pubblico ovvero il fatto che anche lei ha dovuto combattere con un tumore al seno. L’argomento è venuto a galla quando l’opinionista del Grande Fratello Vip è stata presa di mira sui social per via del suo intervento crudo e rude ai danni di Samantha De Grenet facendole notare di essere ingrassata e di non avere più il corpo di una volta. A quel punto la vippona non ha subito risposto a tono alla sua collega ma una volta tornata in casa, finita la puntata, ha parlato delle cure subite per via del tumore. Antonella Elia, presa di mira, ha deciso di rivelare che anche lei in passato ha combattuto con il tumore al seno e che ha subito un intervento in cui le “hanno asportato un quadrante, mutilandola e cambiando la sua vita per sempre”.

Antonella Elia “Mi hanno squartato per il cancro al seno”

Nei giorni scorsi poi Antonella Elia ha deciso di parlare più a fondo raccontandosi in un lungo post su Instagram e poi in una lunga intervista rilasciata a Panorama in cui ha raccontato qualche dettaglio in più: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma “in situ“. Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro“ mi dissero”. Poi, rivolgendosi al tumore come ad un intruso, l’opinionista ha raccontato di essersi sottoposta ad un delicato intervento: “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”. Ma poi ha confidato: “Non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”. Cos’altro racconterà oggi pomeriggio a Verissimo?

