Antonella Elia nuova lite stavolta con Zequila!/ Sarà eliminata? Quell’alleanza con Patrick…

Antonella Elia è di nuovo ai ferri corti con uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Questa volta si tratta di Antonio Zequila, che ha deciso di non accettare il lungo sfogo fatto da Sossio Aruta subito dopo lo scontro con Teresanna Pugliese. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne infatti si è sfogato con la showgirl e ha rivelato le motivazioni del suo scoppio d’ira, ma l’attore non ha gradito ed è intervenuto. “Ci sta che uno si confronta, non è facile controllare ogni situazione”, gli ha risposto la Elia, alleandosi con Aruta. “Secondo me bisognerebbe provocare meno”, ha detto invece a Sossio, “nessuno rispetta nessuno. Io non raccolgo più provocazioni e continuo il mio percorso di sopportazione”. Poi ha sottolineato di trovarlo simpatico e gli ha persino chiesto di rimanere nella loro camerata, in modo che il loro gruppo possa continuare a divertirsi. Un’alleanza davvero imprevista per Antonella? Forse il motivo che l’ha spinta a simpatizzare così tanto con Sossio è in realtà il comune ‘odio’ (per adesso) nei confronti di Teresanna, con cui la showgirl non è mai riuscita ad andare d’accordo. Nel frattempo Patrick Pugliese ha manifestato la sua approvazione nel vedere che la Elia ha deciso di non superare più certi confini e soprattutto di non insultare l’avversario di turno. Cosa che, ai suoi occhi, la fa pure passare dalla parte della ragione.

Antonella Elia, Grande Fratello Vip 2020: uscirà dalla casa stasera?

Antonella Elia rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 con il televoto di questa sera. Alcuni in realtà prevedono che sarà Fabio Testi ad abbandonare il porto sicuro del loft di Cinecittà e non la showgirl, anche se una fetta di pubblico vorrebbe vederla uscire. Intanto Antonella ha deciso di impegnarsi negli scherzi nei confronti degli altri concorrenti, rivali compresi. Una delle sue prede è stata Licia Nunez, che avrebbe voluto ricoprire con la schiuma da barba. Sossio Aruta tuttavia ha cercato di spegnere il focolaio prima che fosse troppo tardi: “Non possiamo farlo, per carità. Se si dovesse sentire male, ci tocca chiamare l’ambulanza. Lascia stare”. Lo scherzo quindi non è più andato in porto, così come non è stata portata avanti anche un’altra bulla organizzata da Aruta con la complicità della Elia. Dopo aver ideato il piano, la showgirl ha deciso di fermarsi e non prendere di mira l’altra camerata. “Sossio aspetta, non lo fare più lo scherzo. Lì ci sono le quattro streghe”, gli ha detto, “potrebbero lapidarti se disturbi il loro sonno”. Le sue parole ovviamente si riferiscono alle nemiche di sempre, ovvero Fernanda Lessa, Teresanna Pugliese, Licia e Valeria Marini. Intanto la Elia ha stretto di nuovo un legame con Patrick Pugliese, con cui si è allontanata durante la creazione del cartellone per il flash mob. “Meglio che me ne vada altrimenti non so cosa possa succedere”, ha detto la Elia prendendo le distanze dalla Marini. Il suo atteggiamento è piaciuto molto a Patrick, che si è complimentata con lei per non essere inciampate in nuove frasi offensive. “Perchè nessuno di voi ha il coraggio di dirle niente?”, ha chiesto però la showgirl, “tutti hanno manie di protagonismo”. Per l’Highlander però è più interessante notare come nessuno sia in grado di contestare la Elia da quando ha deciso di non cedere all’insulto facile. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Patrick Pugliese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA