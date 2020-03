Antonella Elia: “papà morto in un incidente”/ “Fu terribile, Paola era con lui”

Antonella Elia si lascia andare ai ricordi e, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ripercorre i momenti più dolorosi della sua vita con Teresanna Pugliese. Con la lettera di Paola tra le mani, la seconda moglie del padre, Antonella ha raccontato a Teresanna Pugliese il drammatico incidente in cui perse la vita il suo papà. Dopo aver perso la madre quando aveva solo un anno e mezzo, Antonella è rimasta orfana di padre quando ne aveva 14. All’epoca, nella sua vita c’era anche Paola che il padre aveva sposato quando Antonella aveva nove anni. “ Mio papà è morto quando avevo 14 anni, in un incidente stradale, lei è la sua seconda moglie ed era in macchina con lui. Lei è rimasta choccata, perchè è stato un incidente terribile. Un tir ha passato il guardrail ed è passato sopra sette o otto macchine. Quella del mio papà era la prima “, ha raccontato Antonella lasciando senza parole Teresanna Pugliese che ha ascoltato con tenerezza le parole della coinquilina.

ANTONELLA ELIA: “NON SENTIVO PAOLA DA DUE ANNI”