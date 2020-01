Antonella Elia piange al GF Vip 4/ Video “Ho paura di stare qui”. E Fernanda Lessa…

Sfogo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4. Quando il sole ha cominciato a splendere sulla Casa e i concorrenti si sono lentamente riuniti per la colazione, a parte Antonella Elia si è soffermata con Fernanda Lessa. Dopo una notte di pensieri ha preferito un calmo risveglio muscolare in salotto. Poi dopo lunghi silenzi la showgirl si è lasciata andare ad un pianto liberatorio e ha ringraziato la coinquilina dicendole: «Tu sei stata gentilissima». Antonella Elia ringraziava Fernanda Lessa per esserle stata vicina per tutta la mattinata. Fernanda dal canto suo, colpita dalla reazione della concorrente, l’ha abbracciata dicendo: «Ma quando vuoi sono qui, se vai in camera adesso non c’è nessuno ti riposi e così ti ricarichi un pochino». Ancora frastornata per le emozioni vissute, Antonella Elia con la voce provata le ha risposto: «È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore».

ANTONELLA ELIA PIANGE AL GF VIP 4. E FERNANDA LESSA…

Antonella Elia ha ammesso la sua difficoltà in questi primi giorni di Grande Fratello Vip 4, in particolare nel convivere con un gruppo così vivace. Ma Fernanda Lessa l’ha rincuorata: «Lo capisco, anche io amo i silenzi, mi piace la pace, ci vuole del tempo». E quindi ha rasserenato la sua compagna d’avventura, seppur momentaneamente. Ma i fan della showgirl ora si chiedono se riuscirà davvero a trovare la serenità per convivere con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Alla base del malessere di Antonella Elia sembra esserci un disagio che per ora non riesce a colmare. D’altra parte, è pur vero che sono passati solo pochi giorni dal debutto del reality condotto da Alfonso Signorini. Dunque la showgirl sta affrontando delle profonde difficoltà nella convivenza “forzata” all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. Lo sfogo tra l’altro si è dilungato per buona parte della mattinata. Clicca qui per il video dello sfogo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4.

