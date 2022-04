Antonella Elia “Pietro Delle Piane? A Temptation Island recitava”/ “L’ho perdonato…”

Antonella Elia e il rapporto con il fidanzato Pietro Delle Piane

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane continua felicemente. Dopo aver superato una forte crisi, la coppia, oggi, è serena e sempre più innamorata. Una crisi iniziata con la decisione di partecipare a Temptation Island Vip. Nel villaggio dell’amore, alcuni atteggiamenti di Pietro fecero infuriare la Elia che decise di lasciare il programma da sola. Dopo aver riflettuto sulla relazione, la showgirl ha dato un’altra possibilità al fidanzato e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere di Torino, svela anche il motivo per cui ha deciso di perdonarlo e di tornare con lui. “Perché l’ho perdonato? Mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo”, ha detto la Elia.

Poi descrive così il fidanzato: “Pietro ha 11 anni in meno di me, è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire”.

Antonella Elia e l’avventura a La pupa e il secchione show 2022

Dopo aver fatto l’opinionista al Grande Fratello Vip, professionalmente, per Antonella Elia, è arrivata una nuova occasione, quella di affiancare Barbara D’Urso a La pupa e il secchione show 2022 come membro della giuria. Un ruolo che condivide con Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Un’occasione che, come svela la Elia, è arrivata dopo la partecipazione al GF Vip che le ha permesso di vivere diverse avventure professionali. «Da dopo Il Grande Fratello Vip le cose si sono mosse in modo soddisfacente», ha spiegato.

Dopo anni di esperienza e di lavori importanti accanto a volti storici della televisione italiana come Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, infine, si fronte alla possibilità di avere un programma tutto suo, spiega: «In effetti ormai sono grande e avrei l’età per condurre. Ma a me piace fare la spalla. Come conduttrice non mi ci vedrei neppure, perderei proprio quel gioco dell’ironia».

