Antonella Elia “Pietro Delle Piane? Ci frequentiamo”/ “Mi ha fatto troppo male..”

Antonella Elia torna a parlare di Pietro delle Piane e di quello che stanno vivendo in queste settimane. Dopo Temptation Island le cose non si sono ancora sistemate, quello che è successo ha segnato la showgirl, ora opinionista del Grande Fratello Vip, tanto che non è ancora in grado di perdonare l’uomo che le fa perdere la testa. La Elia ammette che basta guardare Pietro negli occhi per rimanere come ipnotizzata mentre lui sta davvero facendo di tutto per riconquistarla. Per il momento i due sono molto vicini ma si stanno frequentando in modo diverso come se la loro storia fosse agli albori e dovessero ancora conoscersi prima di rimettersi insieme, cosa succederà adesso? Non lo sappiamo ancora ma lei stessa lo ha rivelato nei giorni scorsi e continua a farlo anche in una nuova intervista rilasciata a Confidenze in cui alza il velo sul momento che stanno vivendo i due.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLA PIANE SI STANNO FREQUENTANDO MA..

In particolare, Antonella Elia ha rivelato che non ha ancora indossato di nuovo l’anello che Pietro delle Piane le ha regalato e che le cose andranno ancora sulle lunghe: “Ci stiamo frequentando di nuovo ma in modo diverso. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo. Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato”. Come se non bastasse poi Antonella Elia ha rivelato anche che Pietro esercita un fascino irresistibile su di lei: “Se lo guardo negli occhi mi incanto”. Pietro riuscirà a fare di nuovo breccia nel suo cuore?



© RIPRODUZIONE RISERVATA