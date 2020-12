Antonella Elia “Pietro delle Piane? L’ho lasciato”/ “Abbiamo reazioni inaccettabili”

Antonella Elia oggi sarà grande ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Chi la ama sa bene che la showgirl ed opinionista sa bene raccontarsi essendo molto introspettiva e leggendosi molto dentro, e anche oggi farà lo stesso senza dimenticare quel pizzico di follia che la caratterizza. Nell’intervista di oggi avrà modo di parlare della sua vita privata, della sua storia con Pietro delle Piane, ma anche del suo lavoro e del suo Grande Fratello Vip da opinionista soprattutto dopo la bufera esplosa su Filippo Nardi espulso dalla casa proprio ieri sera. Antonella Elia non potrà far altro che confermare quello che ha detto in diretta ovvero che le parole del Conte sono state offensive e inaccettabili, un umorismo davvero di bassa lega che non ha fatto ridere nessuno: “Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”.

Antonella Elia “Pietro delle Piane? L’ho lasciato”

Dall’altro lato, non poteva non parlare di Pietro delle Piane. Antonella Elia ha deciso di lasciarlo al falò di confronto a Temptation Island Vip la scorsa estate, e oggi a Verissimo conferma anche di avergli dato un periodo di prova, un’altra chance che, però, è fallita. Questo non significa che sia felice di aver chiuso con lui e ammette di sentirsi lacerata per quanto è accaduto ma poi spiega: “Separarmi da Pietro è una lacerazione ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili” e aggiunge “Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”. Alla fine Antonella Elia ammette di averlo lasciato ma anche di amarlo ancora e chissà che un giorno non tornino insieme dopo essere maturati.



