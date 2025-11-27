Antonella Elia replica - a La Volta Buona - alle parole di Pietro Delle Piane - ormai ex compagno - a proposito del matrimonio saltato.

E’ un tema di cronaca rosa che impazza tra gli appassionati: il matrimonio saltato tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane viene impreziosito con nuovi retroscena grazie alla partecipazione della showgirl oggi a La Volta Buona. Prima le sue dichiarazioni proprio nel salotto di Caterina Balivo dove, per l’appunto, svelava la decisione di cambiare di idea sulle nozze. Poi, le parole del compagno – ormai ex – che avrebbe recriminato il fatto di aver appreso il tutto tramite la tv, improvvisamente, senza nessuna spiegazione aggiuntiva.

Perchè Antonella Elia non sposa più Pietro Delle Piane? Matrimonio saltato/ “Lasciato all’improvviso!”

Antonella Elia, oggi a La Volta Buona, è andata dritta al punto ed ha sbugiardato l’ex compagno Pietro Delle Piane rispetto proprio a quanto da lui dichiarato di recente. “Ha detto che l’ha saputo dalla tv? E’ una barzelletta, è una balla! E’ ovvio che gli ho detto basta, mi sono stufata e non ti sposto per questo, questo e questo…”. La showgirl dunque smentisce la mancanza di spiegazioni nella coppia e rincara: “Sono comunque in lutto, non è che l’amore è svanito; sto maturando la decisione che io e lui abbiamo caratteri molto diversi. Sono successi un paio di episodi e ho detto basta”.

Perché è saltato il matrimonio: Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane?/ Lo sfogo di lui

Antonella Elia a La Volta Buona: “Sono cresciuta da sola, la perdita dei miei genitori…”

Prima di trattare il tema del matrimonio saltato con Pietro Delle Piane, Antonella Elia si era già messa in evidenza a La Volta Buona con altre rivelazioni personali altrettanto toccanti. La showgirl si è espressa a proposito della scelta di non avere figli, di quell’istinto materno che non è arrivato forse anche a causa delle sue esperienze di vita e in particolare per la dolorosa perdita prematura di entrambi i genitori. “Sono cresciuta da sola, ho perso i genitori da giovanissima, ma non è mai nato l’istinto ad avere un figlio. Al contrario è più facile forse unirsi ad un uomo, anche se non perfetto ma magari adatto a procreare e così inizi a costruire un po’ per volta… Non riesco a far parte di un’altra famiglia; la mia è di fatto quella che non c’è più, sono legata a loro”. Parole estremamente toccanti quelle di Antonella Elia, che poi aggiunge: “…Io non ho fratelli, sorelle, essendo cresciuta da sola non sento questa esigenza di costruire un’altra famiglia”.