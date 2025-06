Si avvicinano le nozze di Antonella Elia e Pietro Delle Piane: ecco dove e quando

E’ ormai tutto deciso e programmato per il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due si sposeranno a fine dicembre, in una località molto cara alla coppia. Lo ha annunciato la showgirl nel corso di una intervista rilasciata nel salotto di Storie di donne al bivio week end: “Io e Pietro Delle Piane ci sposeremo a Cortina a San Silvestro”. Proprio in tv, qualche tempo fa, era arrivata la proposta di matrimonio da parte del compagno, che aveva chiesto la mano di Antonella durante le registrazioni di Bella Ma.

“Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello. Antonella Elia ha vissuto momenti altalenanti al fianco del compagno, ma alla fine hanno sempre avuto la forza di risollevarsi dalle crisi e tornare più forti, l’uno al fianco dell’altro.

“Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato”, ha detto Antonella Elia parlando della sua storia d’amore con Pietro delle Piane. Tra la showgirl e l’attore le cose vanno sempre meglio e dopo un passato un po’ turbolento e altalenante sono riusciti a trovare una quadra.

“Da quella prima volta che mi baciò in macchina non ci siamo più lasciati” ha dichiarato la Elia. I fan adesso non vedono l’ora che la coppia pronunci il fatidico sì. Sembra un traguardo meravigliosa per Pietro e Antonella, a tratti persino impensabile. Basti ripensare a quando parteciparono a Temptation Island o al Grande Fratello Vip, dove litigi e incomprensioni erano quasi sempre all’ordine del giorno.

