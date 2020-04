Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello/ “10 anni che non ci sei, ma sempre con me”

Pubblicità

Raimondo Vianello moriva il 15 aprile 2010 e Antonella Elia che con lui ha condiviso una parte della sua carriera, lo ricorda con un bellissimo post su Instagram. Sono passati dieci anni dalla morte di Raimondo Vianello e Antonella Elia non può non ricordare l’artista, ma soprattutto la persona che l’ha aiutata nel suo lavoro esattamente come fece Mike Bongiorno. “Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via“, scrive la Elia pubblicando una foto in bianco e nero scattata all’epoca della loro collaborazione.

ANTONELLA ELIA: “RAIMONDO VIANELLO E’ COME SE FOSSE SEMPRE ACCANTO A ME”

Raimondo Vianello, per Antonella Elia, ha rappresentato una vera guida. Nonostante siano passati dieci anni da quando il marito di Sandra Mondaini non c’è più, Antonella sente comunque accanto a sè la sua presenza. I suoi consigli, le sue risate e le sue parole accompagnano sempre la Elia che, ogni, nel decennale della morte di Vianello, condivide con i suoi followers i propri sentimenti. “Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri. Grazie di tutto”, ha concluso la Elia e con lei, anche tutti i fans hanno ricordato il grande Raimondo.





