Antonella Elia salta a de La pupa e il secchione?/ Dayane Mello pronta…

Antonella Elia positiva al covid alla vigilia della prima puntata de La pupa e il secchione 2022? Secondo un’indiscrezione lanciata da TrashItaliano, pare che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, scelta da Barbara D’Urso come giudice de La pupa e il secchione 2022 insieme a Federico Fashion Style e Soleil Sorge, sia risultata positiva al covid. Qualora l’indiscrezione riportata da TrashItaliano dovesse risultare vera, la Elia non potrebbe ricoprire il ruolo di giurata nel corso della prima puntata de La pupa e il secchione 2022 in onda martedì 15 marzo, in prima serata su Italia 1.

Per il momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non confermata. La certezza della presunta assenza della Elia potrebbe arrivare solo con un annuncio di Barbara D’Urso, prontissima a condurre la nuova edizione del programma di Italia 1.

La pupa e il secchione 2022: Antonella Elia sostituita da Dayane Mello

Sulla presenza di Antonella Elia durante la prima puntata de La pupa e il secchione 2022 c’è ancora un punto interrogativo. Al suo posto, in giuria, in occasione della prima puntata, potrebbe esserci Dayane Mello. La modella brasiliana che, insieme ad Andrea Dainetti, condurrà Pupa Party, potrebbe affiancare Soleil Sorge e Federico Fashion Style in giuria. Sarà davvero così?

Per scoprirlo sarà necessario aspettare un segnale dai social da parte di Barbara D’Urso o della stessa Antonella Elia che è pronta a giudicare le pupe e i pupi, le secchione e i secchioni che, da martedì 15 marzo, proveranno a strappare un sorriso al pubblico di Italia 1. Per ora, dunque, sulla presenza della Elia in giuria per la prima puntata de La pupa e il secchione 2022 resta un punto interrogativo.

