Antonella Elia shock contro Valeria Marini/ “Le tolgo lo scalpo e lo appendo qui!”

Non si arrestano gli scontri tra Valeria Marini e Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip. La prima continua a stuzzicare la seconda che, inevitabilmente, innesca nuove e accese liti. Dopo la diretta tenutasi ieri, Valeria si è voluta informare sull’età della Elia: “Quanti anni hai tu? – le ha chiesto la showgirl che, saputo dei 56 anni della Elia, non ha esitato a punzecchiarla. – Ne dimostri di più, almeno 58”. La risposta di Antonella è stata immediata: “Come sei carina, Valeria. Questo è uno dei modi migliori per instaurare un rapporto con un’altra donna. Non è vero?”. Quando la Marini ha poi fatto notare che in molti le hanno dato 38 anni, la Elia scoppia a ridere: “I ciechi! Devono esserlo completamente per darti 38 anni…E lei che vuole instaurare un rapporto di amicizia, di amore…Carina che sei, brutta strega!”.

Antonella Elia contro Valeria Marini: il web chiede la squalifica

Questo l’antefatto che porta poi alla frase shock di Antonella Elia. La showgirl si allontana dalla zona pranzo e raggiunge la camera da letto insieme ad Andrea Denver ed è qui che sbotta: “Ma basta prendere in giro la gente! Sai che ci faccio io? Le tolgo lo scalpo e lo appendiamo qui!”, ha dichiarato, seppur con ironia, la Elia. Andrea Denver l’ha frenata subito, ricordandole che certi atteggiamenti violenti non andrebbero neppure pensati. Inutile dire che le parole della Elia hanno già innescato le richieste del pubblico a casa che chiede ora la squalifica della showgirl, soprattutto perché non è la prima volta che, in gesti o parole, risulta essere violenta.

