Antonella Elia “Signorini? Mi ha fatto soffrire”/ “D’Urso non mi abbandonerebbe mai”

Antonella Elia, stoccata a Signorini: “Non mi sono sentita difesa”

In un’intervista a Fq Magazine, Antonella Elia si racconta partendo dagli esordi nel mondo dello spettacolo, arrivando al ruolo di opinionista rivestito negli ultimi anni in TV. In particolare, la Elia si è soffermata sulla sua avventura nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, svelando di aver sofferto quando Alfonso Signorini ha preso pubblicamente le distanze da lei dopo la sua ben nota lite con Samantha De Grenet.

“È stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. – ha raccontato la Elia – Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene.” Alfonso e Antonella si sono poi chiariti in privato, poi però, l’anno dopo, lei non è stata riconfermata nel ruolo: “Sono stati gentili, mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata.”

Qualche anno dopo la ritroviamo però nel ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione show al fianco di Barbara D’Urso: “Mi piace far sorridere, stuzzicare, provocare una reazione. – ha dichiarato la showgirl, ricordando poi la lite con Flavia Vento – Certo, poi mi trovo davanti una Flavia Vento, che mi fa un po’ pena perché ormai è la parodia di sé stessa. Sono stata sgridata perché le ho detto che la odio, ma mi riferivo al personaggio che incarna, non a lei che nemmeno conosco.”

In quell’occasione anche la D’Urso l’ha redarguita, ma Antonella non ne ha sentito il peso: “Barbara la amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi.” ha sottolineato la Elia, dicendosi infine fan della tv dursiana “Sì, mi piace. Barbara mette al centro la sua umanità e la prendono in giro perché dice “col cuore”. Ma lei il cuore ce lo mette davvero.”











