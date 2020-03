Antonella Elia sogno choc “Mi guardavano con ribrezzo”/ “Mi vergogno di me stessa”

Resa dei conti nella casa del Grande Fratello Vip 2020 a poche ore dalla semifinale per Antonella Elia che, turbata da un sogno fatto, ha deciso di aprire il proprio cuore sfogandosi con Paola Di Benedetto. “Stanotte ho sognato che ero coperta di fango nero, era stranissimo”, ha raccontato Antonella a Paola Di Benedetto. Nel sogno, l’ex valletta di Mike Bongiorno cercava di nascondersi di fronte agli sguardi pieni di ribrezzo di chi continuava a guardarla tenendo stretto a sè il suo cagnolino per paura che si facesse del male. Di fronte al racconto della Elia, la Di Benedetto le ha chiesto se abbia dato una spiegazione al sogno. “Non ho mai capito, sono due volte in tre mesi che sogno il mio cane, come se io lo dovessi salvare. Il nero che mi copre forse è perché mi vergogno di me stessa” , ha ammesso Antonella.

ANTONELLA ELIA E IL BRUTTO SOGNO: PAOLA DI BENEDETTO LA RINCUORA

Antonella Elia non ha dubbi sul significato da attribuire al sogno fatto. Essendosi vista coperta di fango, Antonella crede che si riferisca al percorso fatto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in cui si è mostrata senza filtri al pubblico e ai coinquilini ricevendo anche pesanti critiche. Anche Paola Di Benedetto si è detta d’accordo e ha cercato di rincuorarla. “È normale, può essere perché qua ti sei messa a nudo e senti di volerti nascondere”, ha detto l’ex Madre Natura che è una delle poche concorrenti con cui la Elia continua a parlare. Un sogno che ha lasciato il segno su Antonella che, ripercorrendo con la mente tutte le situazioni che ha vissuto all’interno della Casa, ha ammesso di aver mostrato forse troppo di sè. Paola, però, è convinta che non abbia sbagliato e che, nel bene e nel male, sia sempre stata totalmente sincera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA