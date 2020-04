Antonella Elia: “sposare Pietro sarebbe un sogno”/ “Non voglio più vedere Fernanda”

Pubblicità

Antonella Elia si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi ad una settimana dalla fine della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver trascorso tre mesi nella casa più spiata d’Italia, la Elia sta affrontando una nuova prova, la convincenza con il suo fidanzato Pietro Delle Piane con cui ha deciso di appianare tutti i problemi che ci sono stati quando lei era nella casa e vivere il forte sentimento che prova per lui. Felice e innamorata, Antonella Elia confessa di sognare le nozze. “Sposarlo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza”, ha spiegato al magazine diretto da Alfonso Signorini. Oltre ai fiori d’arancio, Antonella sogna anche di poter realizzare il sogno della maternità. “Lo penso da quando sono nella Casa. Ho pensato che sono grande e che vorrei un bambino in affidamento, voglio fare qualcosa per gli altri perché, nonostante tutto, ho un debito verso la vita”, ha aggiunto.

ANTONELLA ELIA: “ADRIANA VOLPE UN’AMICA, FERNANDA LESSA NON VOGLIO PIU’ VEDERLA”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia ha avuto numerosi scontri soprattutto con le donne in particolare con Fernanda Lessa, Valeria Marini e Licia Nunez. L’atteggiamento che la Elia ha avuto nei confronti di quest’ultime ha fatto pensare al pubblico che sia nemica delle donne, ma Antonella spiega: “Se parla della Lessa o della Marini o di Licia Nunez sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza, la dignità”. Nonostante l’abbraccio con Fernanda Lessa prima che quest’ultima lasciasse la Casa, inoltre, Antonella ribadisce di non aver cambiato idea: “Sentire la sua storia, la lotta di un’altra che, nonostante tutto, sopravvive, ti colpisce. Ma io Fernanda non la voglio più vedere per il resto della mia vita”. Diverso, invece, il rapporto con Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Per la Elia, Paola è “una ragazza stupenda, con una bellezza prorompente ma pudica, ha valori e dignità” mentre in Adriana “sono felice di aver trovato un’amica”.



