Antonella Elia: “Sposo Pietro Delle Piane nel 2023″/ “Il matrimonio mi fa paura, ma…”

Antonella Elia si prepara a sposare il fidanzato Pietro Delle Piane. Dopo vari alti e bassi, Antonella e Pietro sono sempre più felici e innamorati e pronti per coronare il loro amore con il matrimonio. A confermare l’intenzione di pronunciare il fatidico sì è la stessa Elia in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. “Dovremmo sposarci il prossimo anno, ma non abbiamo ancora pensato a nulla. Pietro dovrebbe cogliermi di sorpresa organizzando tutto lui e poi dicendomi domani ci vediamo all’altare”, ha dichiarato la Elia che non si è mai sposata, ma che ora sarebbe pronta a farlo.

Nonostante la paura del “per sempre”, la Elia è pronta a diventare la moglie di Pietro Delle Piane. “Lui è fuoco vivo, passione, energia pura. Per me è un’iniezione di vita. Quando non è al mio fianco è come se mi spegnessi poco per volta: divento triste, assente e svogliata“, è la dichiarazione d’amore di Antonella che non teme il tempo che passa potendo contare sull’amore di Pietro.

Il percorso che ha portato Antonella Elia e Pietro Delle Piane a conoscersi e ad accettarsi totalmente è stato lungo e travagliato. Oggi, i due sono sicuri di ciò che desiderano insieme e il matrimonio è il primo tassello da aggiungere al libro della loro vita di coppia. “Ho imparato ad essere dolce e affettuosa“, racconta Antonella che si appresta a vivere le festività con la famiglia di Pietro a Cosenza. “Da quando stiamo insieme è il primo Natale che trascorriamo con i suoi genitori e so che sarà bellissimo”, dice.

In amore, dunque, procede tutto a gonfie vele mentre professionalmente c’è un ultimo sogno da realizzare: “Oggi il mio sogno è di affiancare Fiorello”, conclude.











