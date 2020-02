Antonella Elia sta male o recita?/ Andrea Montovoli la vuole sfidare la televoto (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia ha cambiato di nuovo volto al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver sfuriato contro la maggior parte della Casa, la showgirl è crollata in uno sconforto senza fine e sembra essere anche molto provata fisicamente dopo le ultime litigate. Ha cercato di analizzare quanto accaduto durante, prima e dopo l’ultima diretta. Dopo aver accettato il consiglio di Andrea Denver, la Elia sembrava aver deciso di adottare il suo stesso atteggiamento: farsi scivolare le cose di dosso e non superare mai il limite. Nelle ore successive però sembra essere tornata quella di sempre. “Che fatica stare da dentro. Faccio fatica a contenermi, a trattenermi”, ha detto a Licia Nunez fra l’infastidito e l’ironico, “Ti giuro quando oggi ha fatto la torta [Fernanda Lessa, ndr], che la volevo fare io la torta… e poi ha aggiunto quella con cui tu sei diventata amica [Adriana Volpe, ndr], che non te lo perdonerò mai, nemmeno fra 20 anni… te la farò sempre pagare… Tu dici coerenza a me, sei diventata amica con una che ti ha trattata così… ti ha insultata. E poi siete diventate amiche… perchè siete diventate amiche, perchè? Tu mi devi dare un motivo perchè io ti perdoni”. La showgirl cerca di sopportare tutto, ma il suo disappunto nel vedere la Lessa e la Volpe aumenta sempre di più. Pace fatta invece con la Nunez, anche se Antonella ha ribadito più volte di non aver gradito il ‘tradimento’ dell’attrice. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia.

ANTONELLA ELIA GRANDE PROTAGONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Antonella Elia ha deciso di seppellire alcune asce di guerra al Grande Fratello Vip 4. Subito dopo la diretta dello scorso lunedì, Patrick Pugliese ha deciso di porgerle le sue scuse per averla derisa e per il comportamento avuto in generale nei suoi confronti. “Mi hai sempre coccolata, mi sei stato vicino. Però è vero, gli scherzi che ti facevo all’inizio erano per cattiveria”, gli ha confessato la showgirl, “sì, sono stata furba negli scherzi, quello della maschera, quello della camicia rossa buttata per terra, quello degli occhiali di Montovoli. Andrea è il tuo compare, ti dice che sono machiavellica e ti ha fatto una testa così”. Sicuro che la situazione sia ormai tranquilla, Patrick ha sottolineato ad Andrea Montovoli e Fernanda Lessa che secondo lui Antonella non sarà più una mina vagante. Una visione che trova in disaccordo sia l’attore sia la modella: “Lo rifarà, è nella sua natura”. Montovoli in particolare non vede l’ora di scontrarsi al televoto con la Elia, soprattutto per capire se sarà lui ad ottenere l’affetto del pubblico oppure la sua rivale. La Lessa invece ha già messo le mani avanti: se la biondina farà di nuovo una delle sue sfuriate, lei uscirà dalla Casa del Gf Vip 4.

