Antonella Elia tradita da Antonio Zequila/ “Noi donne integre e fedeli, voi uomini..”

Antonella Elia continua a aizzare gli animi dei concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver litigato quasi con tutti, da Valeria Marini fino al litigio in diretta con Rita Rusic, la conduttrice questa volta ha puntato il dito contro Antonio Zequila accusato di alto tradimento. La Elia in cucina con Sossio Aruta, la sua prossima pedina da manovrare, ha detto: “se resto, rimandami in nomination, non me ne può fregare di meno”. Poco dopo ha condiviso con l’ex cavaliere di Uomini e Donne il suo pensiero sul “tradimento” di Antonio Zequila per via di una nomination: “è il concetto che mi affligge, ma bisogna anche capire che sei un uomo e quindi inevitabilmente…”. Allora Sossio è intervenuto per precisare: “non ho avuto uno screzio forte da poter dire…”, ma la Elia non gli ha lasciato nemmeno il tempo di terminare il discorso che è intervenuta dicendo: “con me che screzio hai avuto? Se sono una tua amica che dubbi puoi averci? Io quando si trattava di scegliere immediatamente ho detto il tuo nome, poi Adriana non ha voluto e lui era ancora mio amico, io non ci ho pensato un secondo. Questa è la differenza tra una donna e un uomo, la donna è integra, fedele, mentre a lui vengono i dubbi”.

Il web contro Antonella Elia: “a casa ha rotto”

Antonella Elia è sicuramente una delle concorrenti più discusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020. Il “soldato” Elia come è stata etichettate dal padrone di casa Alfonso Signorini all’interno della casa continua a far discutere. Dopo aver litigato con Fernanda Lessa, aver accusato Patrick Ray Pugliese di averla strattonata, accusa per altro non vera e smentita da tanto di filmato del GF VIP, ha avuto da ridire anche con Licia Nunez e Valeria Marini. Non solo, negli ultimi giorni ha anche litigato con Antonio Zequila e Sossio Aruta. Sta di fatto che il comportamento della Elia continua a far discutere anche fuori dalla casa dove non è molto amata. Sui social, infatti, in tantissimi chiedono la sua esclusione dalla casa; c’è chi scrive “Mamma mia che depressione.. FUORI ELIA tutta la sera a farsi compatire e chiedere di non votarla.. PATETICA” e chi invece “tra un pò litiga con se stessa”. Il pubblico del web, infatti, sembra non apprezzare i comportamenti e i continui piagnistei della Elia come scrive un utente “Finisce per discutere con tutti, io mi farei due domande… forse forse il problema non sono gli altri!!!” oppure un altro che precisa “Ma la Elia dovrebbe capire che non tutti devono avere la sua visione delle persone e che non è’ obbligo pensarla come lei e schierarsi con lei appoggiando ogni cattiveria o infamia ! Lei crede di essere il re Sole ! Tutti devono essere con lei sennò è’ lesa maestà ! Ma ognuno fa dice e si schiera con chi vuole !!!!”.



