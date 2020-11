Antonella Elia, ultimatum a Pietro Delle Piane?/ Rivelazione bomba di un’amica

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati ufficialmente insieme? I due stanno ancora provando a ricucire un rapporto che sembrava compromesso alla fine di Temptation Island? Ogni settimana, durante le puntate del Grande Fratello Vip 2020 di cui è opinionista, Antonella Elia svela qualche indizio su quello che è il suo attuale legame con Pietro. Antonella non ha mai nascosto di essere ancora innamorata anche se ha ammesso che non ha ancora deciso cosa fare. “Ci sto ancora pensando”, ha detto ad Alfonso Signorini. A svelare, tuttavia, qualche indizio in più è un’amica di Antonella che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha svelato la presenza di un ultimatum. A quanto pare, la Elia avrebbe posto una condizione a Pietro per continuare a stare insieme.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE, ULTIMATUM SUL MATRIMONIO

Secondo quanto raccontato un’amica di Antonella Elia a Nuovo Tv, Pietro delle Piane avrebbe ricevuto un ultimatum dalla showgirl. “Ha dato l’ultimatum a Pietro…Gli ha detto: ‘Se non mi sposi, ci lasciamo’…”. Sarà vero? Il settimanale Nuovo Tv, inoltre, ha contattato una truccatrice che pare conoscere sia Pietro Delle Piane che la Elia. Secondo la truccatrice, Pietro avrebbe una grandissima paura di perdere l’amore della showgirl di cui avrebbe scoperto di essere molto geloso. “Ora che Antonella ha successo, ha paura che incontri un altro… Lui si è scoperto geloso di Antonella”. Cosa accadrà, dunque, tra la Elia e Pietro? Torneranno ufficialmente insieme per convolare a giuste nozze nel 2021? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.



