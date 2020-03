Antonella Elia/ “Valeria Marini, hai il cu*o pieno di cellulite meglio che lo copri” (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia ha rischiato di alimentare una vera e propria rissa al Grande Fratello Vip 4. Da quando Valeria Marini è ritornata nella casa come concorrente, la showgirl ha deciso di iniziare una guerra aperta nei suoi confronti. La lite è scoppiata ed è diventata virale negli istanti successivi: la Elia non ha gradito infatti un gesto della Marini e così le ha dato una piccola spinta, spingendo la showgirl fino alle lacrime. La colpa, se così si può dire, sarebbe del rosario che Valeriona ha sventolato proprio sotto il naso di Antonella, che così non ci ha visto più. Nelle ore successive, le due hanno avuto altri battibecchi in sauna, anche se con toni più soft. “Ma sei venuta qui a rompere? La tua faccia è già abbastanza cucita”, ha detto la Elia per commentare l’arrivo della star del Bagaglino. “Guarda che il c**o non si vede neanche se stai appoggiata al vetro”, ha aggiunto, “hai il c**o pieno di cellulite, meglio che lo copri”.

Nella diretta di questa sera, le due prime donne della casa avranno modo di chiarirsi ancora una volta. La produzione spera che riescano in qualche modo a fare pace, ma non sembra proprio che ci sia alcuna speranza. Intanto la Elia ha deciso di prendere di petto anche Adriana Volpe, facendole notare come si sia sempre affiancata a chi le ha fatto del male. “Anche con Valeria le fai tutti questi complimenti perchè è energica quando lei è una che istiga, non io”, ha sottolineato. “A te quello non ti sta bene perchè porta i pantaloni così, quell’altro non lo sopporti perchè ha i capelli così”, ha detto invece la conduttrice, “quella non la sopporti perchè parla troppo. Secondo me la ragione è sempre a metà. Non puoi aspettarti che gli altri alzino gli stessi muri che hai tu, se non ti va a genio qualcuno”. Anche se hanno parlato sottovoce, le due sono riuscite a svegliare Sossio Aruta e lo hanno obbligato a lasciare la camerata. “Ora abbiamo un nemico tutte e due”, ha detto la Elia soddisfatta. “Perfetto, qualcosa in comune”, ha risposto la Volpe. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Adriana Volpe.

Antonella Elia, Grande Fratello Vip 4: avventura al capolinea?

Antonella Elia è ormai ai ferri corti al Grande Fratello Vip 4, anche se l’altalena dura ormai da diverso tempo. La showgirl ha visto Aristide Malnati scegliere di non prendere posizione fra lei e Valeria Marini, dato l’affetto che lo lega ad entrambe. Dopo aver manifestato il suo disappunto all’egittologo, Antonella è riuscita a fare pace con l’amico ed a suggellare tutto con diversi baci sulle labbra. Deposta l’ascia di guerra con Adriana Volpe, ha scelto poi di condividere i suoi pensieri con la conduttrice in merito all’uscita di Andrea Montovoli ed alla reazione di Fernanda Lessa. La modella infatti si era legata parecchio all’attore e ha compreso il malessere che lo ha spinto a lasciare il gioco. Quando però la Elia ha manifestato il proprio dispiacere, ha preferito alzare il dito medio in sua direzione. Non sapendo il retroscena, la showgirl ha creduto che in realtà la modella la incolpasse per l’uscita di Montovoli. “Ah.. era quello il vaff… ma tu sei una psicologa. Io dicevo ‘Ma che ha questa che mi fa.. sai come fa lei, tutta…'”, ha replicato Antonella dopo aver collegato tutti i tasselli del puzzle. La situazione con Fernanda però continua a rimanere in bilico: la concorrente ha scelto infatti di farsi il segno della croce ogni volta che vede la nemica passare a breve distanza, cosa che la Elia ha notato all’istante. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Adriana Volpe.



