Antonella Elia: “Volevo essere madre, ora è tardi”/ Signorini “Ti vorrei abbracciare”

Antonella Elia è un tornado ma si commuove quando il tema da affrontare è quello della maternità. La showgirl non ha figli e oggi se ne dispiace molto e in diretta al Grande Fratello Vip racconta le sue sensazioni. “Perché dici di aver scoperto il tuo istinto materno troppo tardi?” chiede Signorini, e la Elia dichiara “Perché prima ero solo spinta verso la sopravvivenza più bieca. Il mio istinto era sopravvivere io a tutti i costi e realizzare ciò che mi dava più sicurezza di quel lavoro. Io sono un po’ acerba, arida, per me erano importanti altre cose e la maternità era qualcosa di così distante… non mi passava neppure per l’anticamera del cervello di essere madre.”

Antonella Elia e il desiderio di maternità: Alfonso Signorini si commuove al Grande Fratello Vip

Antonella Elia fa commuovere sia Alfonso Signorini che Wanda Nara. Al Grande Fratello Vip ancora racconta: “Ero incapace di immaginare la maternità, ero troppo nella lotta disperata per la sopravvivenza a tutti i costi e farlo in due sarebbe stato ancora più difficile”. Signorini, commosso, ammette: “C’è tanta verità nelle tue parole e ti capiamo benissimo, sono in tanti in questa situazione” confessa, chiaramente pensando anche a se stesso e al suo desiderio di paternità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA