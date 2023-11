Antonella Elia: “Volevo fare l’attrice”/ “Poi sono andata a fare il provino per La Corrida…”

Antonella Elia e il ricordo di Corrado

La puntata del 2 novembre di Bella ma’, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco, è stata dedicata al ricordo del grandissimo Corrado. Oltre a lasciare la parola a Carlo Conti che, attraverso un filmato, lo ha definito uno dei mostri sacri della televisione italiana, Pierluigi Diaco ha avuto in studio ospiti che, nel corso della loro carriera, hanno avuto la possibilità di lavorare con lui. Tra i tanti spicca anche Antonella Elia. Protagonista indiscussa della televisione italiana ormai da anni, nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, la Elia ha avuto modo di lavorare con i più grandi come Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e lo stesso Corrado.

Ironico, schietto e molto diretto, Corrado è rimasto impresso nel cuore non solo di coloro che l’hanno conosciuto, ma anche del pubblico. La Elia, così, ha voluto ricordare il periodo trascorso al suo fianco svelando un aneddoto sul provino fatto per La Corrida.

Antonella Elisa ricorda Corrado

“In realtà volevo fare l’attrice”. Comincia così il ricordo di Antonella Elia su Corrado. “Fui mandata a fare un provino per La Corrida dalla mia agenzia di cinema. Arrivo a fare questo provino e c’erano tutte queste ragazze alte due metri, belle, sorridenti, con i tacchi, le minigonne e io un rospo come al solito, senza tacchi e con le calze pesanti. Stavo seduta vicina ad una ragazza che poi è diventata una mia amica, Michela Rocca di Torrepadula dicendole ‘che vergogna’ e Corrado mi disse ‘perché sta seduta tutta accasciata?’ ed è scoppiato a ridere“, racconta.

“Da lì ha dato il via alla mia trasformazione. Ha iniziato a farmi i provini in minigonna, con i capelli biondi, ricci. Ero un rospo. Lui mi ha mandata dal parrucchiere della televisione, mi ha fatto anche camminare sui tacchi perché pensava che non ci riuscissi. Poi, con lui, ho fatto quattro Corride”, conclude.

