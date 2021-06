Antonella Elia/ “Volpe e Bruganelli al GF Vip? Temo che non bastino a sostituirmi”

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. La ex gieffina e la moglie di Paolo Bonolis prenderanno il posto di Antonella Elia e Pupo, opinionisti della quinta edizione del reality show di Canale 5. Subito dopo la fine del GF Vip vinto da Tommaso Zorzi, è iniziata la preparazione per la prossima edizione. Alfonso Signorini sta già selezionando il cast e ha subito scelto le nuove opinioniste. Antonella Elia, una vola appreso che non sarebbe tornata nello studio di Canale 5 per commentare le vicende degli inquilini famosi, non ha perso tempo per lanciare qualche frecciatina ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me”, ha detto durante un’intervista su “Nuovo Tv” Antonella Elia ha condiviso la casa del Grande Fratello Vip 4 con Adriana Volpe, ma tra le due due non è mai corso buon sangue: “Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri”.

Antonella Elia: critica le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip

Antonella Elia non ha perso occasione di commentare le scelte di Alfonso Signorini, che sta già preparando la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Se la ormai ex opinionista è stato molto critica con la collega Adriana Volpe, ha speso parole più gentile per Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: “Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista“. La ex valletta di Mike Bongiorno non è certo passata inosservata nel suo ruolo di opinionista al GF Vip, sopratutto per i suoi sconti con Samantha De Grenet o Elisabetta Gregoraci. Atteggiamenti che sono stati criticati dal popolo del web. “Possibile, probabile, che qualcuno a Mediaset e nella produzione non abbia gradito il modo di fare della Elia. Forse, anche lo stesso Signorini non ha apprezzato troppo certe uscite. Insomma, il prossimo anno al timone del Gf Vip ci sarà quasi sicuramente Signorini, confermatissimo dopo il successo di quest’anno”, aveva scritto qualche mese fa Libero.

