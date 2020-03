Antonella Elia/ “Vorrei rovesciare il cassonetto della monnezza su Fernanda Lessa” (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia si sottoporrà alla nomination del Gf Vip 4 di questa sera, scontrandosi tra l’altro con le sue due arcinemiche Fernanda Lessa e Licia Nunez. Come già accaduto in passato, la showgirl però sembra aver reagito con indifferenza alla notizia di essere finita di nuovo al televoto. Anche perchè è divisa fra la volontà di vincere e quella di tornare a casa. Questo non le impedisce però di cedere alla mania degli scherzi, ultimamente ridimensionata da Patrick Pugliese con un patto sui momenti ludici nelle ore notturne. La Elia infatti ha deciso comunque di fare uno scherzo con la complicità di Sossio Aruta, ma Patrick l’ha fermata subito. Il patto è stato fatto sia per la tachicardia di Licia Nunez sia per le lamentele di Paolo Ciavarro. “No ma questi due sono patetici”, ha risposto l’ex valletta, “questa cosa della tachicardia… ma dai! Adesso sono così deboli? Io vorrei rovesciare il cassonetto della monnezza sul suo letto [di Fernanda Lessa, ndr]. Facciamolo prima della diretta di mercoledì, perchè poi quella è capace di non farci dormire tutta la notte. Per carità… se dobbiamo farlo, facciamolo domani”. Sossio però ha fatto dei passi indietro e le ha ricordato che a sua volta ha stretto un accordo con Antonio Zequila per evitare gli scherzi notturni. Il discorso nelle ore successive si è spostato sulle nomination, sempre fra la Elia e l’ex calciatore. “Ma tu chi sceglieresti, se dovessi salvare me o Antonio?”, ha chiesto la donzella. “Io non avrei mai dubbi”, ha risposto poi commentando l’incertezza dell’ex calciatore, “la donna è più fedele, per me adesso è un tradimento perchè pensavo fossi tua amica. Questa cosa mi affligge”. Sossio infatti ha scelto di non prendere posizione per via del legame stretto con entrambi, ma Antonella non lo ha digerito. “Non ci rimango male adesso che lo so”, ha aggiunto poi, “purtroppo ho litigato con tutti qua dentro per lo stesso motivo, perché speravo che chi era mio amico mi avrebbe spalleggiato sempre, anche perché Antonio secondo me ti prende in giro”. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Sossio Aruta

ANTONELLA ELIA, GUERRA APERTA CON (QUASI) TUTTI I CONCORRENTI

Antonella Elia è ormai ai ferri corti ormai con quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 e negli ultimi giorni sembra aver chiuso ogni rapporto con Antonio Zequila. I due si sono avvicinati molto in passato, ma qualcosa fra loro si è rotto. Da un lato l’attore ritiene che Antonella sia cattiva, dall’altra la showgirl è sicura che Antonio sia solo un pavone che fa la ruota. E che soprattutto non abbia quella cultura che cerca di sfoggiare in ogni occasione. In queste ore però Antonella ha parlato anche della sua carriera, allontanandosi per un momento da tutti gli scontri fatti e subiti nella Casa. “Mi hanno chiamato e sono andata a fare un colloquio con Boncompagni”, ha raccontato del suo periodo a Non è la Rai, “due Corride con Corrado avevo già fatto e non mi riconosceva nessuno. Che ridere… infatti Corrado mi ha detto durante una puntata ‘Antonella, ma la riconosce qualcuno per strada?’. […] ‘Guardi Corrado, solo il fruttarolo’. Gliel’ho detto in romanesco e si è messo a ridere”. Poi ha rivelato di considerare la Bella e la Bestia “Il musical più disastroso fatto nella mia vita”, anche perchè non aveva mai cantato dal vivo prima di allora. “Dopo 20 minuti casca la scenografia”, racconta ancora, “si sono chiuse le quinte e abbiamo ricominciato lo spettacolo da capo. Immaginati la mia umiliazione, di tutti. E’ arrivato Corrado nei camerini ed è scoppiato a ridermi in faccia”. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia



