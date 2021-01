Antonella Elia Vs De Grenet: “Stronz*”/ “Sei ingrassata, ti strapperei quei ricci”

L’ingresso di Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta del 4 gennaio 2021 dà il via ad una lite senza esclusione di colpi con Samantha De Grenet. La Elia ancora non ha perdonato le pesanti parole della showgirl nei suoi riguardi e, entrata nella Casa, dà sfogo alla sua ira, arrivando a dire cose molto pesanti. “Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! – e ancora – Credi di avere il diritto di parlarmi così? Posso parlare con tutti qui dentro eccetto te che sei la principessina sul pisello! – e ancora – Io osservo quello che fai tu ed è per me davvero fastidiosissimo!” La De Grenet mantiene la calma e replica: “Tu hai il tuo punto di vista ma poiché io ho la coscienza non a posto ma di più, a me non interessa neanche quello che mi dici!”

Antonella Elia scatenata contro Samantha De Grenet: “Strega e stronz*!”

Ma Antonella Elia è solo all’inizio della sua arringa. L’opinionista del Grande Fratello Vip continua con parole ancora più forti: “Al massimo della sua carriera ha fatto la reginetta del gorgonzola! Per me lei è una presuntuosa, un’arrogante… – poi tocca un tasto che scatenerà l’ira dei telespettatori – Tesoro sei un po’ ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età! Anche la nobiltà è andata! Sei una stronz*”. La Elia, sfrenata, ha poi concluso dando alla De Grenet della “strega”, dicendole “ti strapperei tutti quei ricci”. Una volta andata via, Samantha ha dichiarato: “Ha fatto l’ennesima brutta figura! Adesso giustifichiamo? Anche no!”



