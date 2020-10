Antonella Elia Vs Gregoraci: “Gatta in calore”/ “Ti strusciavi contro Pierpaolo e…”

Antonella Elia la tocca piano. Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip la bionda opinionista lancia una pesante stoccata a Elisabetta Gregoraci in merito al suo comportamento con Pierpaolo Pretelli. Lei nega ci sia più di un’amicizia al momento, ma la Elia sbotta: “Io ti ho visto mentre facevi il bucato strusciarti in modo veramente procace contro quel povero uomo tipo una gatta in calore. – così chiede – Ora che differenza c’è tra uno strusciamento e un bacio con la lingua in bocca? Sembravate ‘Il postino suona sempre due volte'”. L’attacco crea imbarazzo in studio e scatena l’ira della Gregoraci che risponde subito alla provocazione.

Antonella Elia provoca la Gregoraci: “Sporgevi la parte posteriore a Pretelli e lui…”

“Noi stavamo facendo un gioco per Halloween e lui era il fantasma. – spiega la Gregoraci al Grande Fratello Vip, e aggiunge – Quando il fantasma si avvicinava tu non potevi parlare con lui o fare delle cose… Hai capito?” Spiegazione che non serve ad Antonella Elia per placare la sua ‘curiosità’. L’opinionista infatti torna a pungere la concorrente: “Allora sporgi la parte posteriore? E lui appoggiava l’altra parte alla tua parte indietro… Non so se mi sono spiegata ma sono rimasta colpita! Elisabetta ammetterai che stavi propensa in avanti e lui appoggiato dietro!”



