Antonella Elia Vs Soleil, Delia e Alex Belli “Antipatici”/ E difende Lulù: “Mi piace”

Se quest’anno ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a commentare il Grande Fratello Vip, lo scorso anno c’erano invece Pupo e Antonella Elia. Proprio quest’ultima, in un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, ha detto la sua sull’edizione di quest’anno, palesando i suoi preferiti e i concorrenti che invece meno le piacciono. Tra questa prima categoria ci sono Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

“Non ho seguito tutte le puntate e quindi non mi sento di giudicare. È palese poi la mia antipatia verso Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c’è nulla di vero ed è indecente. Mi sembra un gioco a chi si mette più in mostra in modo a mio avviso negativo.”, ha infatti dichiarato la Elia. Tra coloro che però le sono meno simpatici quest’anno c’è anche Katia Ricciarelli.

Antonella Elia critica Katia Ricciarelli e dice le sue sulle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip

“Mi è capitato di vedere qualche spezzone e ho notato che Katia ce l’ha sempre con qualcuno. – ha spiegato Antonella Elia nel corso dell’intervista, poi continuando – È una donna molto grande e sicuramente ha le sue paturnie. Non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro.” Proprio la Selassiè è invece tra le sue concorrenti preferite: “A me piace molto Lulù perché ha una sua ingenuità. Katia non rientra tra i miei personaggi preferiti. Sono a favore delle persone che chiedono la sua squalifica.” La Elia è poi pungente anche sulle opinioniste di quest’anno: “Su loro è meglio che non mi esprima. – invece poi si esprime – Adriana Volpe riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni e quindi riesce a uscirne con diplomazia. Per quanto riguarda Sonia, devo dire che non ne dice una giusta. Non concordo su nulla di quello che dice Sonia. Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei.”

