Antonella Elia vs Soleil e Alex Belli/ “Che schifo che fanno, squallidoni proprio”

Fra i tanti detrattori della coppia Alex Belli, Soleil Sorge, vi è anche Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip e in seguito ex opinionista dello stesso reality di casa Mediaset. Nelle ultime ore la bionda soubrette è uscita allo scoperto, e attraverso i suoi social ha detto la sua sulla coppia più seguita del programma di Canale 5. “Io da parte di Alex non vedo nessuna verità – ha spiegato attraverso alcuni video pubblicati su Instagram poi ripresi da varie pagine Twitter – sta facendo una performance molto scadente”.

“Ma la nostra Delia che cosa dovrebbe andare a dire ad Alex dentro la casa? – ha proseguito Antonella Elia – lui è vero come una moneta falsa! Anche lui a casa, vi prego, non se ne può più”. Durante la diretta di ieri del Gf Vip Alfonso Signorini ha mandato nella casa la replica del papà di Sophie Codegoni, che ha difeso la propria figlia dopo l’attacco di Soleil Sorge (“Troppo silicone”), sottolineando come la stessa influencer italo-americana rubi i mariti degli altri.

ANTONELLA ELIA VS SOLEIL E ALEX BELLI: “SQUALLIDONI PROPRIO”

Parole che sono state particolarmente apprezzate proprio da Antonella Elia, che ha commentato, sempre via social: “Vabbè grande il papà di Sophie, ha distrutto Soleil. Yeah, sì, che bello. Parla, parla, parla Soleil. Grande il papà, che bello sì”. E ancora: “Soleil si è dimenticata di vestirsi, ha messo soltanto la camicia stasera. No vabbè ma che le dobbiamo fare. Facciamola uscire dalla casa del GF Vip, per pietà”.

Antonella Elia ha poi commentato la decisione del pubblico di premiare Soleil Sorge come preferita: “Soleil la preferita? Nooo, non ci posso credere basta. Ragazzi mi dite com’è possibile?”. La showgirl ne ha anche per Alex Belli: “E’ vero come una moneta falsa. Oh mio Dio. Anche lui mandatelo a casa, vi prego non ne posso più. A lui vanno bene 1,2,3,4,5 donne”. E ancora: “Qui ci stanno prendendo per i fondelli. Ma pensano che siamo una massa di idioti? Ma basta, che schifo che fanno. Siete squallidi in un modo inconcepibili. Squallidoni proprio dai”.

