Antonella Elia vs Soleil e Federico Fashion Style/ “Si sono presi delle libertà…”

Antonella Elia, giudice de “La Pupa e il Secchione Show”, ha attaccato i suoi colleghi Soleil Sorge e Federico Fashion Style, con i quali condivide lo stesso ruolo nel format condotto da Barbara D’Urso. L’ha fatto in occasione de “La Pupa e il Secchione Party”, ai cui microfoni ha dichiarato quanto segue: “Per adesso sono assente fisicamente e Soleil e Federico si sono presi delle libertà. Quando io sarò lì, dal vivo, mi riposizionerò. Presto prenderò i miei spazi alla grande e non vedo l’ora che accada. Loro due danno contro alcuni concorrenti e a me invece viene da difendere proprio quelli. Le pupe e i pupi sono attaccati brutalmente dagli altri due giudici, io sarò dalla loro parte”.

Antonella Elia ha aggiunto che “i secchioni ogni tanto sono tonti. Se ci sono persone che mi stanno antipatiche nel cast? Qualcuno c’è, un paio di persone che, diciamo, non capisco. Ho qualche dubbio su questi due e mi lasciano un po’ interdetta”. Non ha fatto nomi, ma le premesse lasciano intuire che il ritorno in studio della showgirl non sarà all’insegna della totale serenità…

ANTONELLA ELIA: “MI IMBARAZZO A INTERVENIRE IN VIDEO ASSIEME A SOLEIL E FEDERICO”

Nel prosieguo del suo intervento a “La Pupa e il Secchione Party”, Antonella Elia ha rivelato che le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento e sta superando la crisi dovuta alla sua condizione di salute. Intervenire da casa e parlare attraverso uno schermo accanto a Soleil e Federico “devo dire che mi imbarazza molto… Essere stata un’immagine virtuale è stato strano, non sono abituata. Mi sentivo in imbarazzo, mi sentivo di troppo, è bruttissimo non essere in carne e ossa in un posto ed essere un’immagine fluttuante. Poi ho un faccione enorme in video!”.

Infine, Antonella Elia ha spiegato di essere onorata di essere stata contattata da Barbara D’Urso, in quanto “per me lei è una figura molto carismatica, è una donna che sento e ammiro molto. Ogni volta che l’ho incontrata si è sempre creata una forma di complicità tra me e lei, anche se magari in determinati casi mi ha detto quello che doveva dirmi. Quindi io mi sento accompagnata, amata, guidata, supportata e rispettata da lei”.

