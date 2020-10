Antonella Elia Vs Stefania Orlando/ “Dillo chiaro che sono una stronz* per te!”

C’era una situazione in sospeso dal primo giorno del Grande Fratello Vip 2020 e Alfonso Signorini ha deciso che quella di questa sera fosse la serata giusta per mettere un punto allo scontro tra Stefania Orlando e Antonella Elia in merito al fatidico invito al matrimonio. Ad esordire è Antonella: “Tu pensi che io sono una grandissima str*nza, abbi il coraggio di dirmelo e la finiamo qui!” La botta dà il via al battibecco, ed è infatti la Orlando a prendere subito parola: “Io ho detto che tu sei una grande provocatrice e non mi sembra che sia un’offesa. C’è una bella differenza tra provocatrice e str*nza!” tiene a chiarire in primis la Orlando.

Stefania Orlando replica ad Antonella Elia: “Non volevo offenderti!”

Stefania Orlando tiene a chiarire una volta per tutte ad Antonella Elia che è stata invitata per il puro piacere di averla lì quel giorno: “Da parte mia non c’è stata nessuna volontà a offenderti. Al matrimonio non ho voluto fare numero al mio matrimonio! Abbiamo trascorso una bella estate, giorni carini e mi sono sentita di invitarti perché ti ho trovato una bella persona.” La Elia continua a non crederci e conclude con una domanda: “Allora perché hai parlato di me alle mie spalle?” Mi è stato riferito da una persona che non posso dire!”

