Antonella Elia Vs Stefania Orlando: “Parli male di me”/ “Ma al tuo matrimonio…”

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 di Stefania Orlando ha permesso ad Antonella Elia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’opinionista, infatti, dopo aver ascoltato la presentazione della nuova inquilina della Casa, ha chiesto ad Alfonso Signorini di poterla salutare. Dopo i primi convenevoli, la Elia ha attaccato la Orlando accusandola di parlare male di lei. “Ciao Stefania, mi domando come mai mi hai invitata al tuo matrimonio se poi vai in giro a parlare male di me?“, chiede la bionda opinionista. “Forse per fare numero? Per avere più paparazzi? Per essere più sicura di uscire sui giornali?”, chiede ancora la Elia che non sembrerebbe molto felice dell’ingresso nella casa della Orlando. Accusa a cui la nuova inquilina della casa ha risposto prontamente.

STEFANIA ORLANDO RISPONDE AD ANTONELLA ELIA: “NON PARLO MALE DI TE”

Di fronte alle accuse di Antonella Elia, Stefania Orlando ha prontamente replicato. “Quando ho parlato male di te?”, chiede Stefania. “Dietro le quinte di un programma televisivo di canale 5. Sei stata ascoltata e mi è stato riferito e in un’intervista che hai rilasciato adesso dicendo che non ero tra le persone che ti piacevano nella casa l’anno scorso. Può anche essere, ma da amica non mi aspetto che tu faccia dichiarazioni di questo tipo. Hai detto anche che sono una provocatrice, ma allora perchè inviti una provocatrice al tuo matrimonio?”, chiede la Elia. “Quando ti ho invitata non avevi ancora fatto il Grande Fratello, ma il fatto che tu sia una provocatrice è un complimento perchè sicuramente non passi inosservata”, risponde la Orlando. La Elia, infine, ammette di non aver preso la sua dichiarazione come un complimento.



