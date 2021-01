Antonella Elia Vs Valeria Marini e Rita Rusic/ “Cose vecchie e inutili da buttare!”

Il Grande Fratello Vip 2020 ci ha regalato l’ultima perla di trash di questo 2020 ma anche la prima di questo 2021 quando ha messo insieme Antonella Elia e Valeria Marini nello stesso studio televisivo. Le due sono famose per i loro scontri visto che se ne sono date di santa ragione anche nella casa del Grande Fratello Vip nella scorsa edizione ma a quanto pare le cose tra loro non sono cambiate nei mesi successivi alla loro uscita dalla casa e anche ieri sera è successo di tutto tra frecciatina e lite sfiorata. Alfonso Signorini ha invitato in trasmissione Valeria Marini e l’opinionista di questa già dalla presentazione si è lasciata andare ad una serie di smorfie di disgusto per la sua presenza in studio. Le cose sono poi peggiorate con le esibizioni della sua rivale ma anche quelle di Rita Rusic visto che, proprio parlando delle due, ha fatto notare “che le cose vecchie andrebbero buttate via all’ultimo dell’anno”.

Antonella Elia contro Valeria Marini e Rita Rusic al Grande Fratello Vip 2020

Le cose poi hanno preso una piega ancora più esagerata quando Alfonso Signorini ha invitato le due a chiarirsi e fare pace al Grande Fratello Vip 2020 ma a quel punto Antonella Elia, inviperita ha subito rilanciato: “Non mi parlare Alfonso e non dire brava che pensa anche di essere intelligente.. in realtà è il nulla cosmico, non fa ridere nessuno è patetica”. La showgirl sarda, però, non si è messa al suo livello e ha preferito snobbarla rispondendo: “Mi sono già scocciata di questa situazione. Fatela stare zitta non ho voglia di fare perfomance idiote”. Insomma quest’anno è finito come è iniziato, con Antonella Elia e Valerina Marini allo scontro, speriamo che prenderà una piega diversa.



