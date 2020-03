Antonella Elia Vs Valeria Marini/ Video, insulti al GF VIP: “Cretina in manopausa!”

Non si arrestano le ostilità nella Casa del Grande Fratello Vip tra Valeria Marini e Antonella Elia. Ogni occasione diventa un pretesto per scatenare una lite tra le due prime donne della Casa che stavolta scoppia in cucina. Antonella pesta per sbaglio la ciabatta di Valeria che, per chiederle di spostarsi, le dà dei colpetti sulla schiena. “Ma te la smetti di darmi dei pugni sui reni per una ciabatta”, sbotta allora la Elia, dando inizio allo scontro. Valeria replica: “Ma quali pugni ai reni, ti ho sfiorato con gentilezza”, poi le fa il verso. Antonella inizia ad infuriarsi “Ma tu sei proprio cretina!” e, capendo che gli animi si stanno scaldando parecchio, Antonio Zequila cerca di placarli ma senza riuscirci. Antonella Elia perde così la pazienza e torna ad attaccare Valeria Marini: “Ma levati dalle palle e smettila di starnazzare come una gallina”.

Valeria Marini furiosa con Antonella Elia: insulti al Grande Fratello Vip

Valeria non rimane in silenzio e replica: “Continua con le offese, tu sai solo offendere tutti”. “La tua presenza è un’offesa”, si difende Antonella. “La tua presenza è un offesa al pubblico e alle donne. Tu devi smettere di offendere, non sei nessuno per dire ciò che dici, tu non conosci il rispetto, devi smetterla di dire le parolacce alle persone”, ribatte Valeria. Dalla cucina, la lite si sposta in veranda e i toni si fanno ancora più accesi. “Ma ti levi dai piedi? Le parolacce te le ripeto se vuoi, sei una cretina!” continua la Elia, mentre la Marini la mette sulla questione della carriera: “Tu cosa hai fatto per offendere gli altri, hai fatto teatro, l’attrice? Sai solo litigare e tirare i capelli, come hai fatto con Aida Yespica”. Il Grande Fratello cerca di placare gli animi, chiamando Valeria in confessionale. Intanto la Elia continua: “Ma è la menopausa a renderla così? Mi sa di si, tu ce l’hai il ciclo? Mi sa che sono 10 anni che non hai il ciclo!” ma la Marini sbotta “Io ho 52 anni e ho ancora il ciclo cara, e ne sono fiera. Tu invece sembri mia nonna!” (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA